Outriders: Square Enix anuncia a DLC Expeditions

A Square Enix divulgou novos vídeos de Outriders, novo RPG looter shooter de ficção científica da publisher, apresentando mais informações sobre a expansão Expeditions e as principais mecânicas sobre a classe Technomancer. O game está sendo desenvolvido pelo estúdio People Can Fly, responsável por participar das franquias Gears of War e Bulletstorm.

Expeditions será a DLC pós-game de Outriders, que já chega prometendo levar os jogadores a níveis de dificuldade literalmente desafiadores. Como recompensa, os exploradores poderão adquirir, ao fim das missões, o equipamento mais poderoso de todo o game, além de muitos outros bônus para personalização, combate e experiência. Confira abaixo o vídeo com mais detalhes.

Além disso, a Square também publicou as primeiras imagens da classe Technomancer através de um vídeo de quase 10 minutos de gameplay, onde é possível observar as principais mecânicas de “summon” de armamentos pesados e outros gadgets de cerco, todos focados nas melhores tecnologias de melee e confrontos à distância.

Outriders será lançado em 2 de fevereiro de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC (via Steam). Uma versão de Stadia também está planejada para o mesmo ano, mas dem data prevista.