Pablo Neruda: Vida e obra do poeta e diplomata chileno

Pablo Neruda (1904 – 1973) foi um poeta e diplomata chileno que escreveu sobre o amor e a beleza da América Latina, bem como sobre política e ideais comunistas.

Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971, no que se chamou de decisão “contenciosa”, e é considerado um dos maiores poetas de língua espanhola de todos os tempos.

Origem de Neruda Pablo Neruda nasceu na pequena aldeia de Parral, Chile, em 12 de julho de 1904, com o nome de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto. Seu pai, José Reyes Morales, era ferroviário, e sua mãe, Rosa Basoalto, professora. Rosa morreu de tuberculose em 14 de setembro de 1904, quando Neruda tinha apenas dois meses de idade. Primeiros trabalhos

Neruda compilou alguns de seus poemas adolescentes e alguns de seus trabalhos mais maduros em Crepusculario ( Crepúsculo) em 1923. A coleção era sexualmente explícita, romântica e moderna ao mesmo tempo.

A crítica teve resenhas favoráveis, mas Neruda não se deu por satisfeito, dizendo: “em busca de qualidades mais despretensiosas, pela harmonia do meu próprio mundo, comecei a escrever outro livro”.

Neruda publicou Vinte Poemas de Amor e uma Canção de Desespero em 1924, quando tinha 20 anos. A coleção foi considerada escandalosa por sua sexualidade explícita, mas continua sendo uma das coleções mais populares e traduzidas de Neruda. Da noite para o dia, ele se tornou um queridinho da literatura e o público ficou fascinado.

Durante anos após a publicação de sua coleção de poemas, os leitores queriam saber de quem tratavam os poemas. Neruda não disse nada, alegando que muitos dos poemas se tratavam do próprio sul do Chile. Mas cartas póstumas revelavam que muitos dos poemas se referiam aos amores de juventude de Neruda, Teresa Vázquez e Albertina Azócar.

Vinte poemas de amor e uma canção de desespero ganharam muita força para Neruda, mas também muitos inimigos. Vicente Huidobro afirmou que o Poema 16 de Neruda foi plagiado de O Jardineiro de Rabindranath Tagore; os poemas começaram de maneira semelhante, mas Neruda negou as acusações.

Huidobro repetiu essa afirmação pelo resto de sua vida, mesmo depois que a Associação Internacional de Escritores em Defesa da Cultura pediu aos dois para resolverem sua rivalidade em 1937.

Guerra e Política

A eclosão da Guerra Civil Espanhola em 1936 tornou Neruda mais concretamente para a política. Ele se tornou mais vocal sobre suas visões comunistas e escreveu sobre a devastação na frente, incluindo a execução de seu amigo, o poeta espanhol Federico García Lorca, em sua coleção ‘Espanha em nossos corações’.

Sua postura explícita o tornou inapto para o cargo diplomático, por isso foi chamado de volta em 1937. Neruda viajou para Paris, apesar de seu temor pela cidade literária, antes de retornar ao Chile em 1938.

Enquanto estava no Chile, Neruda fundou a Aliança de Intelectuais do Chile pela Defesa da Cultura, um grupo antifascista. Ele se tornou cônsul no México em 1939, onde escreveu até retornar ao Chile em 1944.

Em 1944, Neruda ganhou uma cadeira no Senado como parte do Partido Comunista Chileno. Uma de suas principais missões políticas foi diminuir a influência dos Estados Unidos no Chile e em toda a América Latina.

Neruda era um comunista declarado e apoiador da União Soviética e de Joseph Stalin, entretanto sua aceitação do Prêmio Stalin em 1950 recebeu críticas por diminuir suas chances de atrair um público internacional mais amplo, assim como de ganhar um Nobel.

Logo após de Canto General, Neruda foi nomeado para o Nobel várias vezes antes de enfim ganhar. Esse atraso, de acordo com muitos estudiosos, ocorreu devido ao Prêmio Stalin e ao comunismo de Neruda. Em 1953, a saber, Neruda dobrou suas posições e aceitou o Prêmio da Paz de Lênin.

Legado de Pablo Neruda