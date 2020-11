Packers se reabilitam na temporada e atropelam o desfigurado 49ers na abertura da semana 9

Diante de um 49ers com muitas lesões e ainda afetado pela Covid-19, inclusive com um resultado falso positivo que fez o time da Califórnia perder quatro jogadores, os Packers fizeram o que tinha que ser feito. Foram dominantes. Green Bay venceu o Thursday Nigght Football por 34 a 17, com Aaron Rodgers lançando para 305 jardas e conectando quatro touchdowns. Uma doutrinação que fez os cabeças de queijo se recuperarem da surpreendente derrota para os Vikings no último fim de semana.

Em complemento à noite de Rodgers, Davante Adams recepcionou 10 passes do camisa 12 de Green Bay para 173 jardas e um touchdown, enquanto Marquez Valdes-Scantling conectou outros dois passes, ambos TDs, incluindo uma bomba de 53 jardas.

Elenco desfigurado

Com o resultado de falso positivo para a Covid-19 de Kendrick Bourne, os Niners ainda ficaram sem os também recebedores Deebo Samuel e Brandon Aiyuk, além do tackle Trent Williams, jogadores que mantiveram contato com Bourne. Uma facada grande para San Francisco, que precisou recorrer ao seu practice squad com a adição dos recebedores Kevin White e River Cracraft, o tight end Daniel Helm e o safety Johnathan Cyprien. No decorrer do jogo, a equipe ainda perdeu o safety Jaquiski Tartt, forçado a deixar o campo acusando uma lesão no pé. Ele esteve fora das duas últimas partidas de San Francisco devido a um problema na virilha.

O jogo

A doutrinação dos cabeças de queijo começou cedo. Uma campanha inicial de seis jogadas e 75 jardas terminou com Rodgers conectando Adams na endzone com um passe de 36 jardas. Com o extra-point estava aberto o 7 a 0 no placar.

Os Niners ainda deixaram o resultado próximo com um Field Goal de 22 jardas de Robbie Gould, cortando a diferença para 7 a 3. Mas o que se viu depois foi um passeio. Logo após uma interceptação sofrida pelo quarterback Nick Mullens, de San Francisco, os Packers responderam com um passe para TD de uma jarda de Rodgers para Mercedes Lewis, aumentando a liderança para 14 a 3.

Os Niners ainda voltariam a campo para um three and out, e a resposta dos Packers foi a primeira conexão da dobradinha Roders e Valdes-Scantling, com uma bomba de 52 jardas e o 21 a 3 no marcador.

Na volta do intervalo, Rodgers e Valdes-Scantling completaram a parceria da noite com mais um TD, colocando a vantagem em 28 a 3. Depois foi a vez do kicker Mason Crosby fechar a fatura com dois Field Goals de 19 e 53 jardas para colocar o placar em 34 a 3. Melhor jogador ofensivo dos Niners na noite, Richie James teve um jogo de nove recepções para 184 jardas. No chamado garbage time, ele anotou um TD de 54 jardas para San Francisco. Faltavam cinco minutos no relógio.

Com o jogo já definido, os Niners ainda chegariam a outro TD restando quatro segundos para o término do confronto. Jerick McKinnon correu uma jarda e anotou a pontuação, diminuindo a diferença no placar para 34 a 17 e encerrando a noite de bola oval no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

Com o resultado, os 49ers são o primeiro time da NFC West com uma campanha negativa na temporada. Em nove jogos, a equipe registra quatro vitórias e cinco derrotas e figuram na última posição da acirrada divisão. O quarterback Nick Mullens, que substituiu o mais uma vez lesionado Jimmy Garoppolo, terminou o duelo desta noite com 22 de 35 passes completados, 291 jardas, um passe para TD e uma interceptação.

Green Bay, por sua vez, marcha dominante na divisão norte da NFC, com seis vitórias e duas derrotas. Os Packers voltam a campo na semana 10 contra o Jacksonville Jaguars, no Lambeau Field, domingo (15), às 15h (de Brasília). Já os Niners vão tentar se recuperar fora de casa. No mesmo domingo (15), só que às 18h25 (de Brasília), a equipe encara o New Orleans Saints, no Superdome.