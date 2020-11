Palmeiras acerta com Breno Lopes, do Juventude, para reforçar ataque

O Palmeiras encaminhou nesta terça-feira a contratação do atacante Breno Lopes, de 24 anos, do Juventude.

O atleta assinará por quatro anos com o time paulista, sendo anunciado oficialmente assim que o contrato estiver assinado.

O clube do Palestra Itália comprou 50% dos direitos do novo reforço.

A informação foi dada inicialmente pelo UOL e confirmada pela ESPN.

Breno registra 11 gols em 27 partidas pelo clube de Caxias do Sul na atual temporada.

Na Série B, o matador fez 8 tentos, o que o coloca como vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Caio Dantas, do Sampaio Corrêa.

Breno Lopes comemora após marcar para o Juventude sobre o Avaí Gazeta Press

O novo atacante chega para reforçar o setor ofensivo do Verdão, que, no momento, conta apenas com Luiz Adriano como centroavante de ofício.

Antes de se destacar no Juventude, Breno Lopes jogou também por Joinville, Athletico-PR e Figueirense.

O atleta estava atuando normalmente pela equipe gaúcha e chega em forma ao Palmeiras, podendo ser escalado pelo técnico Abel Ferreira assim que sair no BID.

Como já jogou a Copa do Brasil pelo Juventude, porém, ele não pode ser usado na competição pelos palestrinos.