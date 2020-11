Palmeiras anuncia contratação do zagueiro Benjamín Kuscevic

O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, que estava na Universidad Católica e já teve passagens pelas seleções de base e principal do seu país.

O defensor de 24 anos assinou com o clube paulista por cinco temporadas.

“Para mim é um sonho de menino realizado, sempre quis jogar aqui. É um orgulho muito grande vestir camisa do Palmeiras. A estrutura do clube é incrível, uma das melhores do mundo, fico muito emocionado de estar aqui”, disse o defensor, ao site oficial do Verdão.

“Sou um zagueiro que tem muita raça, sou rápido e tento passar segurança aos meus companheiros e ao time. Vou a dar tudo de mim pela equipe em todas as partidas e me doar ao máximo dentro de campo”, completou.

Kuscevic foi revelado pela Universidad Católica e estreou profissionalmente em 2014. Em agosto do mesmo ano, foi emprestado ao time juvenil do Real Madrid, no qual foi titular e participou de alguns treinos com o elenco profissional.

O retorno à Católica ocorreu no 2º semestre de 2015. Em 2016, firmou-se na equipe principal e, desde então, foi campeão dos torneios Clausura e Apertura do Chile em 2016, da Liga Chilena em 2018 e 2019 e das Supercopas do Chile em 2016 e 2019.

Em 2018, foi convocado e realizou sua primeira partida pela seleção chilena, em um amistoso contra Honduras. Ele contabiliza também convocações para os times nacionais sub-17 e sub-20.

Kuscevic será o 3º sul-americano do atual elenco alviverde, junto do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e do lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña, e o 5º chileno da história palestrina.

O chileno mais recente foi o meio-campista Valdivia, estrangeiro que mais atuou pelo Verdão, ao lado do paraguaio Arce, com 241 duelos (56º na lista geral de atletas), e estrangeiro que mais venceu pelo clube, com 122 triunfos – neste século, o ex-camisa 10 é o 5º jogador com mais partidas, o 4º que mais venceu e o 4º que mais fez gols, com 41 bolas na rede.