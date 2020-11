Palmeiras faz três gols em cinco minutos, bate o Ceará e encaminha classificação à semi da Copa do Brasil

O Palmeiras deu um grande passo rumo à semifinal da Copa do Brasil ao vencer o Ceará por 3 a 0, nesta quarta-feira, no confronto de ida disputado no Allianz Parque. Os gols foram marcados por Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron.

Em campo, as equipes começaram a primeira etapa fazendo jogo truncado sob forte chuva, mas o Palmeiras, em cinco minutos, conseguiu acabar com a partida.

Aos 34 minutos, o primeiro gol saiu dos pés de Gustavo Scarpa. Após duas divididas entre alviverdes e alvinegros, a bola sobrou para o camisa 14, que chutou forte, cruzado e abriu o marcador.

Três minutos depois, o segundo saiu em grande jogada trabalhada. Danilo fez um lançamento espetacular para Gabriel Veron, que rolou para trás. Willian fez um corta-luz dentro da área para Raphael Veiga chutar forte e ampliar.

Aos 39 minutos, a equipe de Abel Ferreira fez outro. Gabriel Verón arriscou da entrada da área, chutou no ângulo de Fernando Prass e fez 3 a 0.

Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, Willian perdeu um gol incrível. Scarpa serviu o atacante, que, quase na pequena área, isolou por cima do gol de Prass.

O Ceará trocou quatro jogadores de uma vez no intervalo, mas não foi suficiente. A ameaçada veio só na partida final da partida.

Aos 37 minutos, Bráulio da Silva Machado deu pênalti de Renan em Leandro Carvalho. No entanto, o VAR entrou em ação, e o árbitro voltou atrás. Na decisão, Abel Ferreira foi expulso por reclamação.

Na jogada seguinte, Gabriel Silva teve a chance de fazer 4 a 0, mas acabou parando em Prass, que fez grande defesa.

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (18), no Castelão, com o Ceará precisando vender por três gols de diferença para ir aos pênaltis ou por quatro ou mais gols de diferença para avançar.

Palmeiras 3 x 0 Ceará

GOLS: Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Gabriel Veron

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Scarpa; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Veiga (Rony) e Lucas Lima (Alan Empereur); Verón (Mayke) e Willian (Gabriel Silva). Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ: Prass; Eduardo (Samuel Xavier), Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles (Wescley), Fernando Sobral, Felipe Baxola (Leandro Carvalho) e Léo Chú (Lima); Sobis (Vizeu) Técnico: Guto Ferreira.

Palmeiras frenético em cinco minutos e controlador no segundo tempo

A equipe de Abel Ferreira não deu espaço ao adversário e acabou com o jogo em cinco minutos.

Os gols de Scarpa, Veiga e Veron deram prejuízos enormes ao adversário. No intervalo, Guto Ferreira chegou a fazer quatro trocas de uma só vez para tentar mudar o jogo, mas não foi o suficiente.

A segunda etapa foi tranquila para os donos da casa, que administraram bem a partida e não sofreram com o adversário.

Palmeiras fez três gols no primeiro pela segunda vez na temporada

A outra vez aconteceu diante do Bragantino, pela própria Copa do Brasil, mas sob o comando de Andrey Lopes.

Com Luxemburgo, o time fez mais de um gol no primeiro apenas uma vez em 36 jogos, na partida contra o Sport (2 a 2).

Essa foi a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras

Aos 18 anos, Gabriel Veron é o jogador mais novo da história do clube a marcar em jogos da Copa do Brasil, Brasileirão e Conmebol Libertadores.

Alan Empereur entrou no lugar de Lucas Lima e fez sua estreia com a camisa do Palmeiras.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana.

*horário de Brasília