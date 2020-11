Palmeiras Fluminense Com bons números, Scarpa deve ser lateral de novo, papel que ele também desempenhou bem no Tricolor

Diante da situação de caos em que o Palmeiras se encontra, um jogador chega para encarar o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro às 21h30, no Rio, com motivos para comemorar.

Com risco de ter 14 desfalques, entre contaminados pelo coronavírus, lesionados e convocados por seleções, Abel Fereira deve escalar Gustava Scarpa pela segunda vez como titular na lateral-esquerda do Verdão – algo que os torcedores do Flu também já viram com a camisa de seu clube.

Além das boas participações contra Ceará e Red Bull Bragantino, uma pela Copa do Brasil, outra pelo Campeonato Paulista, quando veio do banco, ele fez seis partidas na posição quando era jogador justamente do Tricolor, no Brasileiro de 2015.

De acordo com o TruMedia, ferramenta de estatísticas exclusiva da ESPN, na vitória por 3 a 0 do Alviverde sobre o Vozão, Scarpa, além do gol, criou duas chances desperdiçadas por Willian e bateu duas vezes a gol.

Contra a equipe de Bragança Paulista, ele também colocou Rony em condições de marcar, além de arrematar uma vez – Cleiton defendeu.

Scarpa comemora gol contra o Ceará pela Copa do Brasil Cesar Greco/ Palmeiras

Scarpa começou no futebol nas categorias de base do Santos. E apesar de canhoto, sua primeira posição no clube foi lateral-direito.

Depois que passou para o meio, na base do Flu, no entanto, ele não havia mais se aventurado na função em nenhum lado.

Como no Palmeiras, Scarpa virou lateral no Flu de 2015 por contingência. Breno Lopes e Giovanni se lesionaram. E Enderson Moreira apostou no jovem meia canhoto de 20 anos para fazer a função.

Pela Copa do Brasil, contra o Paysandu, estreando como lateral, ele deu assistência para Magno Alves, o Magnata, fazer o gol da vitória por 2 a 1.

Engatou então uma sequência de cinco jogos como titular na lateral: Internacional, Figueirense, Joinville, Corinthians e Flamengo.

O deslocamento era visto com bons olhos por Scarpa. No meio, afinal, ela ia disputar posição com nada menos que Ronaldinho Gaúcho.

Mas o jogador acabou retornando para o seu setor e guardando tal potencial para atuar na lateral até fevereiro deste ano, quando jogou por ali na derrota por 2 a 1 para o Braga, no Paulista.

A tendência é que o mesmo aconteça no Palmeiras de 2020, e que o jogador torne a disputar uma posição no meio-campo.

Mas enquanto isso, Scarpa, por enquanto, vai se saindo melhor que a encomenda.

Na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, na quarta-feira, ele recebeu elogios do técnico Abel Ferreira.

Gustavo Scarpa durante Fluminense x Corinthians, pelo Brasileirão 2017 Fluminense FC

“O que quero dizer é que se Tite me ouvir, e é bom que ouça, ele é muito bom nessa posição”, deu aquela exagerada, o elogioso português, que gosta de encher a bola dos seus comandados.

“Na batida na bola, se assemelha um pouco ao Roberto Carlos”, disse o hiperbólico Ferreira, que também chegou a falar que Scarpa pode ter futuro por ali até na Europa.

O atleta não se fez de rogado.

“Confesso que estou mais a vontade do que na ponta direita, que também não é minha função. Fico feliz ajudar e feliz com a excelente partida, não só minha, mas como de toda a equipe”, disse ele, fazendo critica velada a Vanderlei Luxemburgo e Felipão, que o testaram na posição.

Se for bem contra o Fluminense, de uma tacada só, ainda poderá tripudiar seu ex-clube, de onde saiu em litígio.

Por conta do imbróglio no desligamento por atrasos de remuneração, ele ficou seis meses sem atuar pelo Palmeiras em 2018, após bom começo sob o comando de Roger Machado.