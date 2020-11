Palmeiras inicia ‘era Abel’ com vitória, bate Red Bull Bragantino por 1 a 0 e vai às quartas da Copa do Brasil; Wesley se lesiona

A partida marcou a estreia do novo treinador alviverde, que se tornou o 1º português a comandar o clube em toda a história.

Em campo, o Red Bull Bragantino começou partindo para cima, já que precisava reverter uma desvantagem de dois gols. Enquanto isso, o Palmeiras preparava o bote no contra-ataque.

Aos 16 minutos, porém, o Verdão teve uma péssima notícia: o atacante Wesley, um dos destaques da temporada, travou o joelho ao cair no gramado e se lesionou.

Ele até tentou voltar, mas acabou sentindo dores e pediu substituição, dando lugar a Gabriel Veron.

E o garoto de 18 anos entrou com fome de bola, já que, apenas 10 minutos depois de pisar no gramado, colocou a bola na rede.

Em boa descida pela esquerda, Viña cruzou, Luiz Adriano passou batido, mas ela sobrou limpa para Veron, que finalizou bem na saída de Cleiton.

No segundo tempo, a missão do Bragantino, que já era muito difícil, ficou praticamente impossível após uma bobeada gigante de Luan Cândido.

O jovem ala esquerdo entrou aos 13 no lugar de Edimar. Em apenas sete minutos, levou dois amarelos e foi expulso, deixando o campo revoltado.

Depois disso, o Verdão só tocou a bola, esperou o tempo passar a garantiu a classificação com enorme tranquilidade.

Pela ida às quartas, o Alviverde embolsa R$ 3,3 milhões como prêmio pago pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Agora, o Palmeiras aguarda o sorteio desta sexta-feira para saber quem será seu próximo adversário no torneio mata-mata.

GOLS: Palmeiras: Gabriel Veron

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña (Gustavo Scarpa); Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga (Ramires); Rony, Wesley (Gabriel Veron) e Luiz Adriano (Willian) Técnico: Abel Ferreira

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Ricardo Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur (Thonny Anderson), Morato (Cuello) e Hurtado (Ligger) Técnico: Maurício Barbieri

