Palmeiras passa a ter o 4º ataque mais positivo do Brasil em 2020

O Palmeiras parece, enfim, ter engrenado na temporada. Atual 5º colocado no Campeonato Brasileiro, o Alviverde vem numa sequência de oito vitórias consecutivas em 2020. Nesse período, foram 21 gols marcados e apenas um sofrido, elevando a equipe ao posto de 4º ataque mais positivo do ano entre os times que disputam a Série A.

Com os dois gols de Raphael Veiga na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado, o Palmeiras chegou à marca de 73 bolas na rede em 45 jogos-oficiais – ou seja, sem contar a Florida Cup. No ranking dos clubes com mais gols na temporada, os paulistas deixaram para trás o Internacional, que não marcou no fim de semana – derrota por 2 a 0 para o Santos – e o Bahia, que entra em campo nessa segunda-feira para enfrentar o Coritiba, no Paraná.

TIMES DA SÉRIE A COM MAIS GOLS​ EM 2020



1º – Flamengo – 95 gols em 50 jogos – 1,9 g/j

2º – São Paulo – 77 gols em 42 jogos – 1,8 g/j

3º – Ceará – 74 gols em 51 jogos – 1,4 g/j

4º – Palmeiras – 73 gols em 45 jogos – 1,6 g/j

5º – Internacional – 71 gols em 48 jogos – 1,5 g/j

Bahia – 71 gols em 50 jogos – 1,4 g/j

7º – Atlético-MG – 69 gols em 39 jogos – 1,7 g/j

8º – Fluminense – 68 gols em 45 jogos – 1,5 g/j

9º – Grêmio – 65 gols em 47 jogos – 1,4 g/j

10º – Fortaleza – 64 gols em 44 jogos – 1,4 g/j