Palmeiras tem mais três casos de COVID-19 e pode chegar a 13 desfalques diante do Fluminense; veja possível escalação

O técnico Abel Ferreira terá sérios problemas para armar a equipe do Palmeiras que encara o Fluminense, neste sábado, às 21h30, no Allianz Parque.

Na manhã desta sexta-feira, o clube informou que os atletas Danilo, Rony e Gabriel Silva foram diagnosticados com a COVID-19 e estão assintomáticos e foram prontamente isolados

Com isso, além de convocados, lesionados e diagnosticados com COVID-19, o Palmeiras pode somar até mesmo 14 desfalques.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Além do meio-campista Zé Rafael, que sofreu uma entorse no tornozelo e é dúvida para a partida deste sábado, o Palmeiras não poderá contar com o goleiro Weverton, convocado para a seleção brasileira, Gustavo Gómez, na seleção do Paraguai, e Matías Viña, que está com o Uruguai.

O zagueiro Luan e o lateral-direito Gabriel Menino, este que estava com a seleção brasileira, foram diagnosticados com COVID-19 e estão fora do clássico.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Outro que também não deve se recuperar a tempo é Luiz Adriano. O centroavante foi diagnosticado com sobrecarga muscular na coxa esquerda e esteve de fora da partida diante do Ceará, no meio de semana, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras realiza o último treinamento antes do duelo contra o Fluminense nesta sexta-feira, às 16h, na Academia de Futebol.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A tendência é que a equipe que vá a campo diante do Fluminense seja escalada com: Jailson, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan, Gustavo Scarpa; Ramires, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Gabriel Verón, Lucas Lima e Willian.