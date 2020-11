Palmeiras tenta melhor marca defensiva no ano, mesmo com setor desfigurado por desfalques

As Eliminatórias para a Copa do Mundo tiraram quatro dos cinco titulares da defesa do Palmeiras para o compromisso de ida da Copa do Brasil contra o Ceará, nesta quarta-feira (11) no Allianz Parque.

Abel Ferreira terá somente Luan à disposição, uma vez que Weverton e Gabriel estão com a Seleção Brasileira, Gustavo Gómez com o Paraguai e Matías Viña com o time uruguaio.

​Com seis vitórias seguidas, o Aliverde tem a oportunidade de atingir a maior sequência sem sofrer gols na temporada, caso não seja vazado diante dos cearenses. Andrey Lopes entregou o time para Abel Ferreira com uma vitória por 3 a 0 sobre o Galo e o português superou Red Bull Bragantino e Vasco pelo placar mínimo, totalizando três partidas consecutivas.

Com Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras ficou, no máximo, três compromissos seguidos se levar gols e isso aconteceu em quatro oportunidades. Abel tem a chance de impor a maior série, porém tem problemas consideráveis para armar o setor.

O Verdão encerra a preparação para pegar o Ceará nesta terça-feira (10), na Academia de Futebol, e uma provável formação defensiva deve ser: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Emerson Santos e Gustavo Scarpa. Vale lembrar que desses, somente o goleiro e Emerson ainda não jogaram com Abel.​