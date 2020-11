Palmeiras tentou dois gringos no fechamento da janela e agora busca ‘última contratação’ para 2020

A janela brasileira para registro de contratações internacionais fechou na noite da última segunda-feira (9). Por conta disso, as equipes nacionais só poderão contratar atletas de fora do país na próxima temporada. Um dos clubes mais ativos no mercado nos últimos dias foi o Palmeiras.

O time paulista anunciou no último dia 4 de novembro a chegada do zagueiro Benjamín Kuscevic por cinco anos, que estava na Universidad Católica. O ESPN.com.br apurou que o Palmeiras ainda buscava um lateral-esquerdo e um centroavante para ‘fechar o elenco’.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Porém, ainda na tarde da última segunda-feira, o clube acertou a chegada de Alan Empereur, zagueiro canhoto, mas que em um primeiro momento deve ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira como lateral-esquerdo, uma vez que Matías Viña está com a seleção do Uruguai para compromissos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Lucas Esteves, reserva imediato, passa por um processo de transição física. Para o duelo diante do Ceará, nesta quarta-feira (11), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a tendência é que Gustavo Scarpa ocupe o setor de maneira improvisada.

Conforme antecipado pelo ESPN.com.br, o Palmeiras negociava ainda a chegada de nomes como Mathías Villasanti, do Cerro Porteño, e Crístian Borja, lateral-esquerdo do Sporting, de Portugal.

A reportagem apurou que após um longo processo de negociação, o clube paraguaio seguia irredutível quanto aos valores. De acordo com apuração da reportagem, a proposta do Alviverde é de US$ 3,2 milhões (R$ 17,17 milhões) por 70% dos direitos de Villasanti.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O Cerro Porteño, por sua vez, ainda tenta chegar a US$ 3,8 milhões (R$ 20,4 milhões) por 80%, de acordo com fontes da diretoria da equipe paraguaia.

Além disso, no mapeamento atrás de reforços pela América do Sul, o Palmeiras ainda tentava negociar os pagamentos para a temporada 2021, uma vez que trabalha com o orçamento ‘apertado’ em 2020 por conta das implicações causadas pela pandemia. Clique aqui e confira a reportagem completa sobre a situação financeira do clube.

No caso do lateral-esquerdo Crístian Borja, o que faltou para que a negociação tivesse êxito foi tempo. Com o fechamento da janela para a última segunda-feira, a troca de documentos para que houvesse o registro no sistema de transferências da FIFA.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Além disso, o ESPN.com.br apurou junto a Juan Pablo Pachon, agente do atleta, qual era a real situação do interesse do Palmeiras. Clique aqui e confira a reportagem completa.

Palmeiras busca opção de ataque no mercado interno

De olho em reforço para o comando de ataque, o Palmeiras tentou também um centroavante para ser sombra e opção para Luiz Adriano, uma vez que Willian é visto como um segundo atacante e não como um centroavante de ofício.

Com o fechamento do mercado internacional, o ESPN.com.br apurou que o time paulista busca uma ‘solução caseira’ para a posição de ‘camisa 9’.

Recentemente, especulou-se até mesmo um retorno de Deyverson, que está emprestado ao Alavés, da Espanha, antecipado. Porém, a rejeição por parte da torcida e até mesmo o bom momento do atacante no futebol europeu impedem que tal fato ocorra.

Nome também cedido por empréstimo, mas ao Junior Barranquilla, da Colômbia, Miguel Borja retornará ao clube ao final do ano, mas deve ser reemprestado, uma vez que não faz parte dos planos do clube.