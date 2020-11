Palmeiras vence Atlético-MG por 3 a 0 com Abel Ferreira no camarote e Jorge Sampaoli chutando o banco

Dando uma verdadeira aula de contra-ataque, o Palmeiras arrasou o Atlético-MG por 3 a 0, nesta segunda-feira, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo foi marcado pelo domínio de posse dos visitantes (65%), mas com o Alviverde arrebentando na transição rápida, fazendo os três tentos em jogadas de enorme velocidade.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Vale destacar que a partida foi observada do camarote pelo treinador português Abel Ferreira, novo comandante do Verdão. O gringo certamente ficou bastante satisfeito com o que o time palestrino mostrou na “despedida” do interino Andrey Lopes e do “Cebolismo”.

Em campo, o Palmeiras teve um excelente início de jogo. Marcando de forma alta e intensa, o time da casa complicou a saída de bola do rival e criou várias boas chances.

Em um desses erros do Atlético, o clube alviverde abriu o placar no Allianz Parque.

Aos 19 minutos, o Alviverde recuperou a bola e Matías Viña foi acionado na esquerda. Sem marcação, ele cruzou bem para Raphael Veiga, que completou de peixinho para o fundo do gol.

O lance baqueou o Galo e animou o Palmeiras, que seguiu em cima e teve outra ótima oportunidade, desta vez com Wesley. Everson salvou e impediu que o placar fosse ampliado.

Só nos 10 minutos finais os mineiros conseguiram equilibrar a partida e também ameaçar a meta de Weverton.

Guilherme Arana e Savarino tiveram boas bolas no pé para empatar, mas falharam na pontaria. Com isso, os paulistas foram para o intervalo na frente.

Na volta dos vestiários, o Galo regressou bem melhor e dominou completamente o duelo nos primeiros 20 minutos, criando muito perigo em descidas de Guilherme Arana.

Mas o Verdão era fatal nos contra-ataques, e, por meio da transição rápida, aumentou a conta aos 24 minutos.

Em jogada muito veloz, Luiz Adriano recebeu a enfiada, ganhou na corrida da marcação alvinegra e rolou com perfeição para Rony bater na saída de Everson.

Abalado, o Atlético-MG partiu para o ataque de forma desordenada e foi punido mais uma vez em um contra-ataque perfeito do Alviverde.

Aos 31, Luiz Adriano lançou Zé Rafael, que deu a assistência na medida para Wesley fechar a conta no Allianz Parque.

O lance deixou o técnico alvinegro, Jorge Sampaoli, tão irritado que as câmeras filmaram o argentino até chutando o banco de reservas em um momento de ira.

Com o resultado, o Palmeiras segue em 7º lugar, com 28 pontos, enquanto o Atlético continua no 3º posto, com 32.

Rony comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Atlético-MG Getty Images

Palmeiras 3 x 0 Atlético-MG

GOLS: Palmeiras: Raphael Veiga, Rony e Wesley

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Rony (Gabriel Veron), Wesley (Danilo) e Luiz Adriano (Willian) Técnico: Andrey Lopes

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Alan Franco), Allan e Nathan (Calebe); Zaracho (Marquinhos), Savarino e Marrony (Eduardo Sasha) Técnico: Jorge Sampaoli

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

8º gol de Raphael Veiga em 26 jogos pelo Palmeiras na temporada

O Atlético-MG teve 60% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

O Palmeiras finalizou 11 vezes no 1º tempo, contra 7 do Atlético-MG

O 1º tempo teve apenas 8 faltas (3 do Palmeiras, 5 do Atlético)

Everson se destacou no 1º tempo com 3 defesas difíceis

3º gol de Rony em 29 jogos pelo Palmeiras na temporada

4º gol de Wesley em 20 jogos pelo Palmeiras na temporada

4ª vitória seguida do Palmeiras na temporada

Classificação

– Palmeiras: 7º lugar, com 28 pontos

– Atlético-MG: 3º lugar, com 32 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quinta-feira, 05/11, 19h*, Palmeiras x Red Bull Bragantino, Copa do Brasil

Domingo, 08/11, 18h15, Atlético-MG x Flamengo, Brasileiro

*horário de Brasília