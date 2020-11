Palmeiras vence Fluminense com dois gols de Raphael Veiga e chega ao 4º triunfo seguido com Abel Ferreira

O Palmeiras segue vencendo uma atrás da outra com o técnico Abel Ferreira. Neste sábado, o Verdão bateu o Fluminense por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao 4º triunfo consecutivo com o português – no geral, foi a 8ª vitória seguida na temporada, somando todas as competições.

Vale salientar que o Alviverde superou um verdadeiro “batalhão” de desfalques: Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña estão com seuas seleções; Felipe Melo, Wesley, Luan Silva estão lesionados; Esteves e Luiz Adriano passam por transição física; e Gabriel Menino, Luan, Danilo, Rony e Gabriel Silva testaram positivo para COVID-19.

Com o resultado, o Palmeiras, que ainda não sofreu gols com Abel Ferreira no comando, foi a 34 pontos, subiu para o 5º posto e voltou à briga pelo título do Brasileirão (a equipe palestrina tem um jogo a menos). Já o Tricolor para nos 32 pontos e cai para o 8º lugar.

Em campo, o Fluminense começou bem a partida, ameaçando nas bolas aéreas e pressionando o Verdão.

O time carioca chegou até a abrir o placar com Luccas Claro, mas a arbitragem, após cinco minutos (sim, cinco!) de análise do VAR, anulou por impedimento.

O clube paulista, por sua vez, chegou bem duas vezes: com Willian “Bigode” e Gustavo Scarpa. Em ambas, Muriel fez grandes defesas.

Já no 2º tempo, o Palmeiras voltou melhor e rapidamente abriu o placar.

Logo aos 7 minutos, Lucas Lima chutou de fora da área e a bola atingiu a mão de Wellington Silva, que estava com o braço esticado: pênalti.



Raphael Veiga bateu com muita força, em cima, e estufou as redes.

O Flu sentiu o gol, e o Verdão aproveitou para pressionar em busca de ampliar a conta. E a estratégia deu certo.

Aos 15, Willian finalizou cara-a-cara com Muriel, que defendeu. Na sobra, porém, Scarpa cruzou rasteiro e Veiga chegou batendo forte para fazer seu 2º.

Depois disso, o Alviverde ficou satisfeito e se postou na defesa, arriscando apenas nos contra-ataques.

O placar não se mexeu mais, e o Palmeiras somou seu 8º triunfo seguido na temporada, o 4º consecutivo com Abel Ferreira.

Raphael Veiga comemora após marcar para o Palmeiras sobre o Fluminense Gazeta Press

Palmeiras 2 x 0 Fluminense

GOLS: Palmeiras: Raphael Veiga (2, 1x pênalti)

PALMEIRAS: Jaílson; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Zé Rafael (Ramires) e Raphael Veiga; Lucas Lima (Mayke), Gabriel Veron e Willian (Breno Lopes) Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Hudson, Dodi, Nenê (Caio Paulista) e Michel Araújo (Marcos Paulo); Wellington Silva (Luiz Henrique) e Felippe Cardoso (Lucca) Técnico: Odair Hellmann

13 desfalques teve o Palmeiras para a partida

O VAR demorou 5 minutos para marcar impedimento em gol de Luccas Claro

O Palmeiras teve 55% de posse de bola no 1º tempo

O Fluminense finalizou mais no 1º tempo: 7 contra 4

10º e 11º gols de Raphael Veiga em 30 jogos pelo Palmeiras na temporada

4ª vitória seguida do técnico Abel Ferreira no Palmeiras

8ª vitória seguida do Palmeiras na temporada

O Palmeiras sofreu 0 gol desde a chegada de Abel Ferreira

Classificação

– Palmeiras: 5º lugar, com 34 pontos

– Fluminense: 8º lugar, com 32 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 18/11, 19h*, Ceará x Palmeiras, Copa do Brasil

Domingo, 22/11, 18h15*, Internacional x Fluminense, Brasileiro

*horário de Brasília