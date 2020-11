Palmeiras vence o Vasco em São Januário no duelo de treinadores portugueses

Vasco e Palmeiras se enfrentaram em São Januário neste domingo (8), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e que marcou o duelo entre técnicos portugueses. O confronto terminou com a vitória do clube paulista por 1 a 0, gol de Luiz Adriano de pênalti.

A primeira etapa foi de pouco futebol. Nenhuma chance de gol clara foi criada. O time paulista, comandado por Abel Ferreira, ficou mais com a bola, no entanto, não conseguiu transformar a posse em arremates a gol.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Enquanto isso, o Vasco, de Ricardo Sá Pinto, soube se defender. Jogando com três zagueiros, o clube de São Januário se compactou bem em suas linhas e não deixou os paulistas chegarem com perigo. Os comandados de Sá Pinto esperavam por um contra-ataque, que não aconteceu,

Segundo tempo

Assim como no primeiro, o Palmeiras voltou propondo o jogo no segundo tempo.

Aos dois minutos, a melhor chance do Alviverde no jogo. Rony recebeu passe, ganhou na corrida e saiu cara a cara com Fernando Miguel. Mas, o atacante parou na defesa do goleiro vascaíno.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Aos seis, Fernando Miguel voltou a aparecer. Gómez cruzou no segundo pau, Gabriel Menino apareceu nas costas de Neto Borges e empurrou para a área. Mas, o goleiro do Vasco, atento, evitou que alguém completasse para as redes.

A primeira chance do Vasco veio aos 10. Cano recebeu na área, cortou para a esquerda e finalizou. Weverton abafou e evitou o gol.

Aos 24 minutos, Lucas Lima entrou no lugar de Raphael Veiga. Aos 25, o meia sofreu pênalti. Luiz Adriano foi para a cobrança e Fernando Miguel defendeu. Mas, no rebote, o atacante concluiu para as redes.

Luiz Adriano comemorando gol marcado pelo Palmeiras diante do Vasco pelo Brasileirão Paulo Sergio/Agência F8/Gazeta Press

Com a vitória, o Vasco está em 17º na tabela do Brasileirão, com 19 pontos. Já o Palmeiras está na 6ª posição, com 31.

Vasco da Gama 0 x 1 Palmeiras

GOLS: Luiz Adriano (Palmeiras)

VASCO DA GAMA: Fernando Miguel; Miranda, Leandro Castán e Ricardo Graça (Vinícius); Léo Matos, Leonardo Gil (Marcos Júnior), Andrey (Ribamar), Benítez (Carlinhos), Talles Magno e Neto Borges; Cano (Gustavo Torres). Técnico: Ricardo Sá Pinto

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino (Marcos Rocha), Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael, Gabriel Verón (Gustavo Scarpa), Raphael Veiga (Lucas Lima) e Rony (Willian); Luiz Adriano (Danilo). Técnico: Abel Ferreira

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O Vasco da Gama não vence há 8 rodadas no Brasileirão

Essa foi a 6ª vitória consecutiva do Palmeiras

Nos últimos 6 jogos, o Palmeiras marcou 16 gols e só sofreu 1

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Sábado, 14/11, 16h30*, Sport x Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro

Quarta-feira, 11/11,16h30*, Palmeiras x Ceará, Copa do Brasil

*horário de Brasília