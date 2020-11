Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo-SP, nesta quinta-feira (05), às 19h (de Brasília).

Na partida de ida, disputada em Braganca Paulista–SP, o Verdão venceu por 3 x 1 com gols de Raphael Veiga, Wesley e Luiz Adriano. O atacante venezuelano Hurtado descontou para o Braga.

RETROSPECTO

Palmeiras já enfrentou o Bragantino 44 vezes na história, com 26 vitórias alviverdes, nove empates e nove derrotas, além de 76 gols marcados e 36 sofridos.

Neste século, desde 2001, foram 17 confrontos e apenas uma derrota do Palmeiras, com 13 vitórias e três empates, 34 gols marcados e 16 sofridos.

ESTREIA DE ABEL FERREIRA



O Palmeiras terá no banco de reservas, pela primeira vez, o seu novo técnico Abel Ferreira. O português, que chegou ao Brasil no último domingo e assistiu a vitória do Verdão sobre o Atlético-MG no Allianz Parque, pelo Brasileirão, e também já foi apresentado na Academia de Futebol, comandou as atividades no CT e fará a sua estreia na partida decisiva pela Copa do Brasil.

MARCOS ROCHA RECUPERADO DE LESÃO



Marcos Rocha treinou sem restrições por tempo integral nesta quarta-feira (4) e já está apto a ser relacionado. Devido a uma lesão na coxa direita, o camisa 2 alviverde havia sido desfalque contra Fortaleza, Tigre-ARG, Atlético-GO, Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Lucas Esteves, por sua vez, ainda cumpre transição física e não tem condições de jogo.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Red Bull Bragantino x Palmeiras



Data: 05 de Novembro de 2020

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo-SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro-SP e Anderson José de Moraes Coelho-SP

VAR: Marcio Henrique de Gois-SP, Lucas Canetto Bellote-SP e Fabricio Porfirio de Moura-SP

Transmissão:

– SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura para todo o Brasil), com Odinei Ribeiro, comentários de Maurício Noriega e Ricardinho (por vídeo), Sálvio Spinola na Central do Apito e André Hernan nas reportagens.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SporTV Play e Premiere Play.

PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Lucas Esteves (em transição física); Luan Silva (machucado)

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Evangelista e Claudinho; Artur, Cuello e Hurtado. Técnico: Mauricio Barbieri

Desfalque: Raul (atleta já atuou na competição pelo Vasco da Gama); Bruno Tubarão (Covid-19)