Pandemia: UFSC prorroga suspensão das aulas presenciais até maio de 2021

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) informou nesta terça-feira (10) que prorrogará a suspensão de todas as atividades presenciais até maio de 2021. Assim como as demais instituições brasileiras de ensino, a UFSC suspendeu as atividades em março deste ano em decorrência da pandemia da covid-19.

Uma das recomendações de órgãos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) é de evitar aglomerações, especialmente em ambientes fechados. Nesse sentido, as aulas foram suspensas em todo o Brasil após a confirmação oficial dos primeiros casos de covid-19 no país.

Desse modo, a retomada ocorreu apenas em agosto e exclusivamente de forma não presencial. Em 28 de agosto, a universidade chegou a prorrogar a suspensão das atividades presencias até o dia 31 de dezembro. Porém, de acordo com nova portaria publicada na última segunda-feira (9), a nova estabelecida é 22 de maio de 2021. Assim, as aulas presenciais seguem suspensas na UFSC no campus da Trindade e em outras regiões.

A UFSC informou por meio de nota que as datas da última portaria podem sofrer alteração “a depender de fatos novos que os justifiquem”, dado o cenário de instabilidade criado pela crise sanitária.

Ainda de acordo com a UFSC, a suspensão tem validade para a realização de quaisquer atividades acadêmicas presenciais, como as aulas, as bancas, as reuniões e as atividades técnicas e administrativas. Desse modo, a única exceção é quanto às atividades dos setores de saúde e de segurança, além de situações de caráter essencial. Além disso, todos os programas de apoio e auxílio excepcionais das Pró-Reitorias (PRAE, PROGRAD e PROPG) seguem prorrogados por conta da pandemia de covid-19.

Fonte: Site da UFSC.

