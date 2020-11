Pânico 5: gravações são concluídas e filme recebe título oficial

Após adiamentos por conta do coronavírus, as gravações do filme Pânico 5 foram finalmente concluídas. A informação foi revelada através das redes sociais de Kevin Williamson, criador e produtor-executivo da franquia de terror slasher.

Na legenda da foto ao lado do assassino Ghostface, Williamson revelou que a “continuação/soft reboot” terá um título simples: “Scream”. Assim, é possível imaginar que o longa seja batizado apenas como “Pânico” também no Brasil.

Kevin Williamson e o famoso Ghostface no set de Pânico 5.Fonte: Twitter.com/KevWilliamson / Reprodução

“Há quase 25 anos, quando escrevi Pânico e [o diretor] Wes Craven o trouxe à vida, eu não imaginaria o impacto duradouro que ele teria sobre os fãs”, escreveu o produtor. “Estou animado para vocês voltarem a Woodsboro e ficarem assustados novamente”.

Williamson também elogiou o trabalho da dupla de diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Casamento Sangrento). Segundo o criador da série, Wes Craven estaria orgulhoso de ver o material que foi dirigido por eles.

Na mesma publicação, o produtor compartilhou uma imagem de bastidores ao lado das atrizes Neve Campbell e Courteney Cox. Assim, a foto confirma o retorno de alguns personagens clássicos da franquia.

As atrizes Neve Campbell e Courteney Cox ao lado do produtor.Fonte: Twitter.com/KevWilliamson / Reprodução

Sobre o filme Pânico 5

Pânico 5 – ou apenas Pânico – tem astros que participaram anteriormente da série de terror slasher. Além das citadas Neve Campbell e Courteney Cox, os atores David Arquette e Marley Shelton também retornam para antigos papéis.

Enquanto isso, os jovens Jack Quaid (The Boys), Dylan Minnette (13 Reason Why) e Melissa Barrera fazem parte do grupo de estreantes na franquia. Dessa forma, o longa-metragem está previsto para chegar aos cinemas em janeiro de 2022.