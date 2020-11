Panthers x Buccaneers: mandantes querem vitória para aumentar a crise no adversário; aposta e onde assistir

O Carolina Panthers (3-6) enfrenta o Tampa Bay Buccaneers (6-3), no Bank of America Stadium, às 15h, no divisional da NFC South em busca da reabilitação depois de quatro derrotas consecutivas. Para isso, os comandados do técnico Matt Rhule querem usar o passeio levado pela equipe da Flórida diante do New Orleans Saints, na rodada passada, como fonte de inspiração. Já os visitantes, além da tentativa de reverter a imagem da franquia após o vexame contra Drew Brees e companhia, precisará enfrentar um inimigo invisível e incomum: o atraso de mais de sete horas no embarque para Charlotte, que manteve o elenco preso no aeroporto de Tampa.

Superação

A palavra de ordem no Carolina Panthers é superação. A equipe não sabe o que é vencer desde a semana 5, contra o Atlanta Falcons e, desde então, viu suas chances de classificação para a pós-temporada caírem drasticamente com a lanterna da NFC South. Para piorar a situação, o running back Christian McCaffrey, principal jogador do ataque dos Panthers, sentiu uma lesão em seu ombro direito na derrota para o Kansas City Chiefs, não treinou durante a semana e viu seu nome ser incluído na lista de jogadores lesionados. Sem ele, o quarterback Terry Bridgewater deverá forçar o jogo de passes para seus três principais alvos, os recebedores Robby Anderson, líder do time em jardas aéreas, DJ Moore e Curtis Samuel para superarem a secundária do Tampa Bay Buccaneers.

Orgulho ferido

É bem verdade que o Tampa Bay Buccaneers já havia passado aperto para superar o New York Giants, na semana 8, mas o massacre sofrido para o New Orleans Saints, na rodada passada, não estava no radar dos Bucs. Apesar do cansaço físico provocado pelo atraso no embarque da delegação para Charlotte, o time liderado por Tom Brady não possui nenhuma baixa em seu ataque e vai com força máxima contra os Panthers, donos da 23a defesa na NFL. Brady, criticado pelo técnico Bruce Arians durante a semana, sabe que um raio não cai no mesmo lugar por duas vezes seguidas e espera poder acionar seu rico arsenal ofensivo, que inclui os recebedores Mike Evans, Chris Goodwill e com Antonio Brown indo para sua segunda partida na franquia. Não dá para esquecer também a dificuldade que as franquias adversárias demonstram quando precisam marcar o tight end Rob Gronkwoski, que mesmo já caminhando para o final de sua carreira, ainda pode decidir partidas quando sua sintonia com Tom Brady está afinada.

After a seven-plus-hour delay today that went into tonight, the Buccaneers’ team plane finally landed in Charlotte, per a team official. Bucs were scheduled to take off at 2:30 and land around 4 pm. They landed at about 11:15 tonight. — Adam Schefter (@AdamSchefter) November 15, 2020

Aposta

Mesmo atuando fora de casa e vindo de uma derrota histórica diante dos Saints, o Tampa Bay Buccaneers pinta como favorito para vencer a partida, segundo o Football Power Indez, da ESPN dos Estados Unidos, com 64.5% de chances. O Carolina Panthers aparece com 35.3%.

Ficha do Jogo

Carolina Panthers x Tampa Bay Buccaneers

Semana 10 da NFL

Data: Domingo (15), 15h

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte

Onde ver: ESPN e Game Pass da NFL