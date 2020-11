Papa’s Louie: conheça a franquia de jogos de administrar lanchonetes

Criada pela norte-americana Flipline Studios, Papa’s Louie é uma extensa franquia de jogos de administrar restaurantes e lanchonetes. Com um visual cartunesco, o objetivo do jogador é ser o chef mais famoso do mundo.

Lançado em 2006, Papa Louie: When Pizzas Attack foi o primeiro game da série. Além do dever de gerenciar uma pizzaria, era necessário impedir que a Infamous Onion Ring interferisse nas entregas e roubassem os clientes.

Desde então, a franquia seguiu evoluindo e conquistando novos fãs com divertidas tarefas. Nesta lista, separamos quatro títulos bem populares entre os jogadores. Pronto para colocar a mão na massa?

Papa’s FreezeriaFonte: Flipline Studios/Divulgação

Em Papa’s Freezeria, o jogador é o dono da nova lanchonete de milk-shakes da cidade. Para conquistar os clientes, é necessário criar um cardápio cheio de bebidas deliciosas. Tudo isso sem esquecer de realizar um atendimento rápido para ganhar mais gorjetas.

Papa’s Scooperia.Fonte: Flipline Studios/Divulgação

Papa’s Scooperia tem uma proposta um pouco diferente, mas igualmente divertida. Exigindo agilidade, o player assume o papel do funcionário de uma sorveteria. Sua “missão” é preparar rapidamente os deliciosos pedidos e, é claro, agradar à clientela.

Papa’s Cupcakeria

Papa’s CupcakeriaFonte: Flipline Studios/Divulgação

Papa’s Cupcakeria é um dos jogos de lanchonete especializado em cupcakes. Para satisfazer os clientes, o jogador deve assar e decorar os maravilhosos bolinhos. Ademais, novas decorações comemorativas são adicionadas ao game a cada estação.

Papa’s Bakeria

Papa’s Bakeria.Fonte: Flipline Studios/Divulgação

Chegou a hora de gerenciar uma confeitaria com o Papa’s Bakeria. Dessa maneira, o jogador vai ter que mostrar agilidade ao preparar diferentes bolos e tortas. Seguindo a proposta da franquia, o objetivo é manter a loja sempre cheia de clientes satisfeitos.

Jogos Similares a série Papa’s Louie

Por serem produzidos em Flash, os títulos da série Papa’s Louie não estão disponíveis para mobile. Assim, para quem está em busca de jogos de cozinhar para smartphones, o Click Jogos tem vários games do gênero.

Abaixo, separamos mais quatro jogos similares a franquia da Flipline Studios. Confira:

Cooking Fast 4 Steak

Cooking Fast 4 Steak.Fonte: Trefoil Kingdom/Divulgação

O quarto game da série de jogos de restaurante, Cooking Fast 4 Steak coloca o player para atuar em uma cozinha especializada em pratos de carne vermelha e carne branca. Além disso, é preciso gerenciar o espaço realizando melhorias para atrair mais pessoas.

Angela’s High School Reunion

Angela’s High School Reunion.Fonte: Steam.com/Reprodução

Em Angela’s High School Reunion, o jogador tem o objetivo de organizar festas de confraternizações e formaturas. Então, as tarefas variam entre deixar o salão decorado e até chamar a equipe de segurança para retirar os penetras.

Pizza Cafe

Pizza Cafe.Fonte: YouTube/Reprodução

Pizza Cafe coloca o jogador no papel do gerente de uma pizzaria no estilo lanchonete. Dessa maneira, o objetivo é preparar as pizzas com os ingredientes corretos para agradar às pessoas que esperam no balcão. Quanto mais ágil, melhor serão as gorjetas!

Emily’s Christmas Carol

Emily’s Christmas Carol.Fonte: Steam.com/Reprodução

A proposta de Emily’s Christmas Carol é gerenciar um restaurante de sucesso durante o Natal. Dessa forma, o desafio é criar um cardápio criativo que combine com os pratos típicos da data comemorativa.

Gostou dos jogos de lanchonete e restaurantes? Qual deles você vai tirar um tempo para se divertir? Conte para gente nos comentários!