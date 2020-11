Para ex-Santos, clima no Wilstermann é de otimismo para a Libertadores

Único representante do futebol boliviano nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Jorge Wilstermann encarou com bons olhos o sorteio da última sexta (23) que colocou o Libertad no caminho do clube de Cochabamba.

Para o presidente da entidade, Glóver Vargas, o rival imposto também é elemento que pode ser considerado como favorável pensando no grau de dificuldade que poderia ser imposto em outros confrontos.

“Podemos sonhar, creio que temos um grande plantel. Obviamente não vamos subestimá-los. Todos os rivais são muito difíceis nas oitavas de final, mas, dentro dos que tinham, estamos contentes pelo rival que nos foi colocado. Um grande rival, é um grande do Paraguai, é um rival muito difícil, mas, dentro de todos que haviam, creio que estava entre os quatro que preferíamos jogar. Sabemos que todos os rivais são difíceis, mas, se nós trabalharmos bem e fizermos as coisas bem, temos a possibilidade de seguir avançando”, relatou em palavras publicadas pelo diário Los Tiempos.

Já o meia-atacante Patito Rodríguez, argentino que passou pelo Santos tendo idas e vindas de 2012 a 2015 entre empréstimos, não tem dúvidas de que o clube tem de almejar a classificação, principalmente, diante das dificuldades enfrentadas na primeira fase para chegar as oitavas.

“Eu espero uma vitória, uma passagem as quartas de final. Creio que vai ser uma disputa bastante parelha, um choque de igual pra igual por muitas situações. As esperanças de todos eram mínimas depois da derrota contra o (Athletico) Paranaense, mas conseguimos superar. Eu disse na época que, enquanto a matemática deixava, seguiamos com possibilidades. O mais importante é que o Wilstermann demonstrou que pode chegar longe e oxalá siga dessa maneira”, falou em entrevista para a Conmebol.

