PAT da cidade de Cabreúva SP oferta novas vagas de EMPREGO

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade de Cabreúva faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho. Confira abaixo as oportunidades:

OPORTUNIDADES Controlador de Acesso/Porteiro Ajudante de Produção Serviços Gerais Motorista com carta D ou AD Operador de Prensa NR-12 Auxiliar de Injetora Auxiliar de Movimentação/ Logística Auxiliar de Logística Operador de Estação de tratamento de água e efluentes Auxiliar de Serviços Gerais Vendedor Manobrista de Carreta Auxiliar de Limpeza Cozinheira (o) JR Meio Oficial de Cozinha Técnica em nutrição Auxiliar de Repuxo/Produção

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer na unidade do PAT, localizada na rua Marajó, s/nº, Prédio do Ganha Tempo, no Jacaré. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.