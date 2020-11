Pato revela que ainda acompanha o São Paulo e fala sobre proposta do Inter

Alexandre Pato decidiu responder alguns de seus fãs pelas redes sociais nesta segunda-feira. Pela internet, o atacante revelou que ainda acompanha o São Paulo, seu último clube, mesmo depois de decidir rescindir o contrato por causa das fortes críticas de parte da imprensa e torcida, além da insatisfação da diretoria com seu comportamento.

Questionado se ainda acompanhava o Tricolor, Pato, que soma duas passagens pelo Morumbi e tem uma certa identificação com uma parcela da torcida, foi sucinto, se limitando a responder “Claro”.

O jogador também foi perguntado sobre o motivo pelo qual ele acabou não se transferindo ao Internacional. Na época da rescisão do contrato com o São Paulo, Pato tinha como provável destino o clube colorado, mas as conversas acabaram não evoluindo.

“Não era o momento de decidir, e agradeço ao Inter pelo carinho. Sempre estará no meu coração. Mas quem sabe…”, escreveu Pato.

O atacante também indicou a possibilidade de voltar a atuar no futebol europeu. Um de seus fãs o questionou sobre as chances de ele vestir a camisa do Milan novamente, mas, caso se transfira para a Itália, tudo leva a crer que o atacante defenderá um novo clube.

“Milan? Hummm! Mas quem sabe Itália…”, respondeu Pato.