Patrick de Paula, do Palmeiras, é eleito um dos destaques do turno do Brasileirão

A CBF divulgou, na última sexta-feira (06), uma lista com os destaques do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, segundo torcedores que participaram da votação nas redes sociais da Confederação. O volante Patrick de Paula, do Palmeiras, foi um dos escolhidos pelos eleitores.

Patrick chegou às categorias de base do Verdão em 2017, depois de jogar campeonatos amadores no Rio de Janeiro, como a Taça das Favelas. Na Academia, o jogador foi campeão do Campeonato Paulista, Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-20.

Em 2020, Patrick ganhou, junto de outros jovens, sua primeira oportunidade como profissional. O camisa 5 se destacou na campanha do título paulista e foi titular do Verdão durante a maioria dos jogos do Brasileirão, somando, na temporada, 30 jogos, três gols e uma assistência. Além disso, é o atleta do elenco palmeirense que mais finaliza na meta adversária.

O volante, no entanto, perdeu a titularidade e não chegou a entrar em campo nos últimos três jogos do maior campeão nacional, mas tenta recuperar a sua vaga na equipe titular no próximo domingo, contra o Vasco, às 16h (horário de Brasília).