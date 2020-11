Patriots derrotam Ravens em jogo de muita chuva

O Baltimore Ravens viajou a Foxborough para enfrentar o New England Patriots no Sunday Night Football da semana 10, e o time da casa venceu pelo placar de 23-17. O duelo marcou o reencontro entre os velhos conhecidos head coaches John Harbaugh e Bill Belichick, e o veterano treinador de New England saiu com a vitória neste domingo (15/11). O destaque da partida foi o corpo de running backs dos Patriots, com Damien Harris correndo para 121 jardas, e Rex Burkhead tendo dois touchdowns aéreos. A chuva atrapalhou bastante o jogo aéreo, e as trincheiras foram cruciais para a vitória do time de Belichick.

Tricky play

Após uma troca de punts, os Ravens gastaram muito tempo de cronômetro e, após um primeiro quarto que ficou no 0-0, abriram o placar com Willie Snead na primeira jogada do segundo quarto. Na campanha seguinte os Patriots empataram rapidamente com Rex Burkhead, 7-7. Sob muita chuva em New England, Justin Tucker chutou um field goal para colocar Baltimore à frente novamente. Os Pats reagiram antes do intervalo e, com grandes corridas de Damien Harris, chegaram à redzone. Burkhead virou a partida com outra recepção para TD, mas desta vez em uma trick play, com passe do WR Jakobi Myers. Com um extra-point errado, 13-10 para NE. O placar se manteve assim até o intervalo, já que Lamar Jackson, com tempo para tentar algo até o fim do segundo quarto, lançou uma interceptação para o cornerback J.C. Jackson.

Dilúvio

O ataque de New England começou o segundo tempo a todo vapor: em apenas 4 jogadas, os Patriots ampliaram a vantagem com um touchdown terrestre de Cam Newton. Os Ravens entregaram a bola de volta após um turnover on downs em um erro de snap do center Matt Skura, e a equipe de Belichick continuou a mover as correntes com o jogo terrestre. Um field goal de Nick Folk colocou os Patriots na frente por 23-10, mas os Ravens seguiram com um longo drive para mais um TD de Willie Snead.

O último período contou com uma chuva ainda mais forte, e os ataques caíram de produção novamente, com mais bad snaps e escorregões. Muitas faltas defensivas ajudaram New England a gastar o relógio, deixando pouco mais de um minuto e nenhum timeout para Baltimore ter a chance de virar o jogo, mas não foi suficiente, e os Patriots saíram com a vitória por 23-17.

Sequência

Os Ravens (7-3) voltam para casa para enfrentar o Tennessee Titans no próximo domingo (22), e ainda sonham com o título da divisão, que ficou mais distante com a vitória dos Steelers nesta rodada. New England (4-5) viaja a Houston para enfrentar os Texans, também no domingo. Se vencerem, podem encostar em outros times da conferência na briga pelo wildcard da AFC, ou ainda se aproximarem dos Bills e Dolphins na briga pela divisão Leste.