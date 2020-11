Patriots em apuros, vento insano, estouro do cronômetro e ‘MMA’ dentro de campo

A semana 8 da NFL chegou ao fim! E a rodada de jogos trouxe diversos fatos curiosos.

O antes temido New England Patriots agora está em apuros, ao passo que o Pittsburgh Steelers segue como único invicto na temporada.

Outros esportes também ‘invadiram’ a liga, como MMA e Ginástica Artística.

O domingo também teve ‘loucuras’ causadas pelo clima, que fez estrago com um vento absurdo em Cleveland. E não faltou emoção, visto que houve jogo decidido no estouro do cronômetro, prorrogação e a recuperação do ‘trem do MVP’ Russell Wilson.

Perdeu alguma coisa? Fique por dentro do melhor da semana no resumo do ESPN.com.br!

Invictos seguem invictos

O domingo começou com um jogaço: os rivais Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers fizeram batalha direta pela liderança da divisão Norte da Conferência Americana (AFC, na sigla em inglês). E o duelo atendeu todas as expectativas, com mudanças de liderança e emoção até o último segundo, quando a defesa dos visitantes impediu um passe para touchdown (TD) derradeiro de Lamar Jackson.

With the game on the line, the Steelers defense shut it down 🔥 @minkfitz_21 @steelers pic.twitter.com/SLCoCOEH5N — The Checkdown (@thecheckdown) November 1, 2020

O triunfo por 28 a 24 mantém a equipe de ‘Big’ Ben Roethlisberger como a única invicta da NFL, com 7 vitórias e nenhuma derrota. Já o time do atual MVP da liga cai para 5 vitórias e 2 derrotas, vendo o caminho dos playoffs ficar mais possível pela via de Wild Card.

Patriots em apuros

Já o New England Patriots vê a ida aos playoffs cada vez mais distante. Figurinha carimbada em todas as pós-temporadas desde 2009, a equipe comandada pelo lendário técnico Bill Belichick tinha um duelo decisivo contra o rival e líder da divisão Leste da AFC no último domingo. Perdeu e se complicou.

A equipe até se apresentou bem e chegou ao final do jogo com possibilidade de vitória, mas um fumble de Cam Newton decretou a derrota para o Buffalo Bills por 24 a 21. O time de Josh Allen chega à campanha de 6-2, enquanto os Patriots amargam um 2-5 na tabela.

E o vento levou

Apenas 234 jardas passadas. Essa foi a produção somada (sim, somada) dos quarterbacks de Cleveland Browns e Las Vegas Raiders no domingo. Mas não seja tão duro com Baker Mayfield e Derek Carr, pois o vento no FirstEnergy Stadium dificultou qualquer jogo aéreo. Aliás, nem os kickers conseguiam chutar a bola direito – as imagens das curvas nos field goals são assustadoras.

The wind in Cleveland is wild 💨 📺 #LVvsCLE on FOX pic.twitter.com/6gzV5pG3FU — The Checkdown (@thecheckdown) November 1, 2020

O placar ficou baixo, mas foi melhor para os visitantes, que saíram com uma vitória por 16 a 6. Las Vegas chega a 4 vitórias e 3 derrotas, deixando Cleveland com 5 triunfos e 3 reveses. Ambos são fortes candidatos a vagas de playoff por Wild Card na AFC.

Ginástica artística na NFL?

O running back Nyheim Hines se destacou recebendo a bola no domingão. Foram três recepções para 54 jardas e 2 touchdowns, ambos comemorados com muito estilo. O atleta do Indianapolis Colts encarnou a brasileira Daiane dos Santos e seus ‘twists carpados’ na end zone do Detroit Lions, que não gostou nada da derrota por 41 a 21.

Até mesmo a norte-americana Simone Biles, quatro vezes medalha de ouro nas Olimpíadas, aprovou os saltos nas suas redes sociais. Melhor para o time liderado por Philip Rivers, que chega a 5 vitórias e 2 derrotas, empatando com o Tennessee Titans na liderança da divisão Sul da Conferência Americana.

MMA na NFL?

No segundo horário do domingo, foi outro esporte que se misturou à NFL. Dessa vez, viu-se momentos de MMA na vitória do New Orleans Saints sobre o Chicago Bears por 26 a 23. O wide receiver Javon Wims foi até o cornerback C.J. Gardner-Johnson e lhe desferiu dois socos que geraram tremenda confusão dentro de campo.

O atleta dos Bears, claro, foi expulso (ou ejetado, como dizem nos Estados Unidos). O kicker brasileiro Cairo Santos fez mais uma boa partida, acertando todos seus 3 field goals e mandando o jogo para a prorrogação. No fim, contudo, triunfo da equipe de Drew Brees, que chega à campanha de 5-2 na temporada.

No estouro do cronômetro!

O segundo horário também teve um jogo espetacular decidido nos últimos segundos. Se o torcedor não esperava grande coisa de Denver Broncos x Los Angeles Chargers, viu uma virada no lance final em passe de Drew Lock para K.J. Hamler.

Nenhuma das duas equipes tem campanha positiva. Os Chargers, aliás, deixaram o adversário virar uma vantagem de 16 pontos no placar pela quarta semana consecutiva.

O trem do MVP

O Seattle Seahawks voltou a vencer. O time superou a derrota para o rival Arizona Cardinals com um triunfo sobre o também rival San Francisco 49ers por 37 a 27. Depois de uma partida com feias interceptações, “o trem do Russell Wilson MVP está de volta aos trilhos”, segundo definiu o seu próprio companheiro de time D.K. Metcalf.

Wilson acertou 27 de 37 passes para 261 jardas e 4 touchdowns. Destaque também para o jogo monstruoso de Metcalf. O wide receiver (WR) recebeu 12 bolas para 161 jardas e 2 TDs. Os comandados de Pete Carroll têm 6 vitórias e 1 derrota na competição.