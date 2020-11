Pedro é cortado por lesão muscular, e Tite convoca Thiago Galhardo para o seu lugar na Seleção Brasileira

Após o corte do atacante Pedro por conta de uma lesão muscular, a comissão técnica de Tite agiu rápido e convocou Thiago Galhardo, que vive excelente fase com a camisa do Internacional no Campeonato Brasileiro, para o seu lugar. O jogador colorado fala que recebeu a notícia quando já estava dentro avião com a delegação do Inter após o jogo contra o Santos, no último sábado.

– O avião já estava pronto para sair e tiveram que abrir tudo. Anunciaram e todo mundo começou a bater palma, foi uma emoção muito grande. Não tem nem muito o que falar, comecei a chorar, pensar na minha família. Depois de sair dali, pegar a van, vir para cá (concentração da Seleção), falar com familiares, amigos, foi uma loucura, porque é a realização de um sonho – disse o jogador ao site da CBF.

Pedro é o oitavo corte da Seleção Brasileira nestas datas Fifa. A CBF informou que o atacante do Flamengo sofreu uma leve lesão no músculo adutor da coxa direita. Segundo a entidade, o jogador sentiu um desconforto no local durante o treino deste sábado e a decisão de cortá-lo veio após exames. Com isso, Pedro pode ser dúvida para o Rubro-Negro para o jogo de voltas das quartas da Copa do Brasil contra o São Paulo.

Calendário



Na terça-feira, a Seleção Brasileira volta a campo para encarar o Uruguai, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.