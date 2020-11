Penedo confirma seu 20º óbito por COVID-19

O Boletim Epidemiológico Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Penedo dessa quinta-feira (5), informa mais duas vítimas fatais da doença, ambas residentes no centro do município. Totalizando agora 20 óbitos por Covid-19 no município.

Os dados presentes no boletim também mostram que 1575 pessoas foram infectadas na cidade desde o inicio da pandemia. Desse total, 1527 já estão curadas da doença, após passarem pelo período de recuperação.

O boletim epidemiológico atualizado também mostra que 42 pessoas estão sendo monitoradas, dois casos são considerados suspeitos e 1427casos foram descartados.

Localidades

Os números de casos por localidade, apontam que a maior quantidade de casos continua localizada no Bairro Dom Constantino com 485, seguindo pelo Bairro Santa Luzia com 264 e o Centro da cidade com 231

Na zona rural a Cooperativa, área que inclui os dois núcleos do povoado é a localidade com maior numero de infectados com 49, estando em seguida o Povoado Tabuleiro dos Negros com 47 casos.

A Prefeitura de Penedo informa também que a Unidade de Síndromes Gripais localizada na Avenida Wanderlei, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio”, está funcionando de Segunda a Sexta-feira das 8h às 17h. Devendo a população procurar o centro especializado ao sentirem os primeiros sintomas de Covid-19.

Os números de casos por localidade seguem a seguinte relação:

