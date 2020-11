Pentacampeão Mundial e velejador Olímpico confirmam presença em Ilhabela (SP) no Brasileiro de Vela de Oceano

Dois grandes nomes da vela brasileira confirmaram participação no Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano nas classes IRC e BRA-RGS que será disputado no Yacht Club de Ilhabela (SP), entre os dias 20 e 22 de novembro. O evento tem o patrocínio da Suzuki Veículos, co-patrocínio da GOFit e conta com o apoio e chancela da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

Pentacampeão Mundial nas classes Snipe e J24, Maurício Santa Cruz estará no barco carioca na classe IRC, atual campeão Brasileiro em Búzios (RJ) no ano passado. Santinha, como é apelidado, tem ainda dois Ouros em Jogos Pan-Americanos em 2007 no Rio de Janeiro e 2011 em Guadalajara, no México, e duas participações Olímpicas em Sydney 2000 e Atenas 2004. Ele destaca as possibilidade do barco na busca pelo bicampeonato: “Vamos defender nosso título. A equipe está entusiasmada para o evento depois de uma grande vitória na classe IRC no 51º Circuito Rio. Esse evento promete pois teremos outros barcos competitivos que nunca competiram conosco. Já velejamos com o Danadão em Ilhabela (SP) e tem certos ventos que não ajudam o rating do barco e outros que ajudam bastante. Então será uma semana que dependerá da previsão, do nosso trabalho como equipe e uma boa tática. Esses três fatores vão determinar uma boa classificação”, disse Santa Cruz que irá como timoneiro e tático do barco comandado por Guilherme .

Outro grande nome confirmado vem do barco gaúcho Crioula 29, com títulos em regatas tradicionais como a Punta del Este – Buenos Aires. O gaúcho Samuel Albrecht é atual medalhista de Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, na classe Nacra 17 e vai disputar sua terceira Olimpíada, em Tóquio, em 2021.

“Expectativa é boa, nos divertimos muito quando nos reunimos e passamos dias juntos como equipe. Ilhabela é um lugar especial, muito acolhedor onde teremos ótimas lembranças e experiências. Portanto pensamos que teremos ótimas velejadas e o resultado será o reflexo se velejarmos bem ou não. Costumamos velejar bem lá”, disse Albrecht: “Nossa faz primeira apresentação em Ilhabela foi em 2011 na Mitsubishi Cup, evento que contou com uma flotilha sul-americana de altíssimo nível. Fomos vice-campeões e esse evento marcou muito nossa trajetória, mostrou que éramos uma equipe forte e competitiva”, seguiu o velejador que já participou de 22 edições da Semana de Vela de Ilhabela.

A expectativa do Brasileiro IRC e RGS e 3ª etapa dos 20 anos da Copa Suzuki é de cerca de 40 barcos e cerca de 400 velejadores de todo o Brasil. Já temos barcos confirmados de todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina.

As inscrições seguem abertas pelo site . Além do Brasileiro IRC e BRA-RGS serão disputadas também as classes C-30, HPE25 e Bico de Proa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd07nzUnNpHL-eWSEgQJKYJlE1eFM7PTc8Em7LDh0YG6i1z0A/viewform

Programação do evento:

19/11 – Chegada dos barcos e preparação dos mesmos

20/11 – 12h – Primeira regata nas classes IRC e BRA-RGS

21/11 e 22/11 – 12h – Regatas do dia classes IRC e BRA-RGS