Peões especulam quem Biel irá indicar para a roça

Novo fazendeiro da semana, Biel não teve uma vitória tão celebrada pelos peões de “A Fazenda 2020”. Entretanto, quem será o seu indicado para a próxima roça gerou multa especulação entre os participantes, na madrugada de hoje, no reality show da RecordTV

Stéfani Bays, Jakelyne Oliveira, Mariano, Lidi Lisboa, Jojo Todynho ou Lipe Ribeiro? Essa turma já está em alerta e passaram boa parte da madruga tentando descobrir quem o funkeiro poderá jogar aos leões.

Alvo 1: Stéfani Bays

Stéfani Bays vota no funkeiro desde o começo de “A Fazenda 12” e não economiza nas ironias quando percebe que o peão está por perto.

Após a vitória do cantor na prova do fazendeiro, a digital Influencer lamentou a chance de ir direto para a berlinda com a amiga MC Mirella.

Aí, amiga. A gente vai pra roça juntas semana que vem. Gente, é óbvio (que ele vai me mandar). O menino tava se coçando para me puxar da baia (para a roça) ontem. Eu vi o olhar dele”.

Alvo 2: Jojo Todynho

Jojo Todynho é, atualmente, o maior desafeto de Biel dentro de “A Fazenda 2020”. A funkeira não tem dado espaço para uma aproximação e costuma soltar os cachorros por discordar de suas atitudes dentro do jogo.

Na última terça-feira, por exemplo, a funkeira votou no cantor por ter se ofendido com pergunta dele se a inimizade de ambos era por ele ser branco. O peão ficou irritado, discutiu com a artista e pediu para ‘cada um ficar no seu quadrado.

Jojo, inclusive, já espera a indicação e planeja nem sujar roupa até a próxima votação para evitar de levar sujeira para sua casa.

Não vou nem sujar roupa pra semana. Vou deixar tudo lavado pra terça-feira. Se eu for pra roça, já tá tudo organizado”

“Ah, amor. Ele tem nos dedos (opção) pra escolher. Tem de todas as cores e sabores”, tentou acalmar Lidi.

Alvo 3: Mariano

Mariano se desentendeu com Biel durante a formação da quinta roça por vetá-lo da prova do fazendeiro. O sertanejo foi chamado de covarde pelo funkeiro por querer encarar uma prova com Tays Reis e Carol Narizinho e até pediu desculpas por não ter pensado dessa forma antes de tomar sua decisão.

Porém, Biel e o amigo Juliano Ceglia fazem questão de alfinetá-lo sobre o tema a cada papo sobre qualquer disputa de homens e mulheres dentro da casa. Então, é bom o cantor ficar esperto.

Alvo 4: Jakelyne Oliveira

Ainda após a formação da quinta roça do reality show, Jakelyne Oliveira discutiu com Biel por ouvi-lo chamar Mariano de covarde por decidir encarar Carol Narizinho e Tays Reis na prova do fazendeiro.

É bem verdade que o tempo passou, o jogo ganhou novos contornos e a peoa possa até ter saído da linha de tiro do funkeiro pela forte amizade com Tays Reis. Porém, uma eventual eliminação da cantora na roça de hoje pode fazer a modelo voltar a mira.

Tanto é que a própria alertou Stéfani, na madrugada de hoje, para não se desesperar antes da votação da próxima terça-feira.

Cara, ele tem Jojo, Lidi, Mariano, Lipe, eu e Mariano. Calma, vocês dois nunca chegaram a tretar de frente”.

Alvo 5: Lidi Lisboa

Lidi Lisboa acabou caindo de paraquedas em discussão com Biel. A atriz estava num papo reservado com Tays Reis e foi flagrada pelo peão no momento em que dizia que ‘ele não era 100% de verdade’. Desde então, ambos têm trocado alfinetadas dentro do confinamento.

Alvo 6: Lipe Ribeiro

Lipe e Biel vivem uma relação de amor e ódio dentro de “A Fazenda 12”. Ambos já trocaram elogios pelas formas de jogarem no confinamento, mas não se bicam no dia a dia e trocam alfinetadas.

O funkeiro costuma chamar o empresário de ‘cria de reality’ por ter passado pelo programa ‘De Férias com o Ex’ antes da atração da RecordTV. A dupla já declarou guerra contra o outro e a chance de voto é real também.