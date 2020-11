Peões lamentam perda de amigos após 8ª roça

Logo após a confirmação da eliminação de Juliano Ceglia na oitava roça de “A Fazenda 2020”, os peões do reality show da RecordTV tiveram uma madrugada sem crises, nem tretas, mas de lamentações por precisarem definir novos rumos de sobrevivência no jogo.

Biel, por exemplo, quer entender qual a razão de nenhum peão que torceu pela eliminação ter saído. Lucas Maciel, por sua vez, ficou ‘pistolaço’ (gíria da web para falar bravo) com aviso de voto de Jojo Todynho e Mirella está cada vez mais arrependida da aliança com Biel e Juliano há algumas semanas. E aí, quem vacilou mais no confinamento?

O retorno de Tays Reis

Feliz da vida por escapado de sua terceira roça, Tays Reis procurou Biel para comemorar a permanência e avisá-lo que Juliano Ceglia pediu para ela cuidar dele.

Ai, Biel. Não tô acreditando que eu voltei. Meu Deus do céu, obrigada (…) Juliano pediu para cuidar de você”.

“A única certeza que eu tinha era essa”, respondeu Biel e continuou: “Parabéns, você merece muito”.

Lucas, vou votar em você!

Foi assim que Jojo Todynho tratou de avisar Lucas Maciel que irá destinar seu voto a ele na formação da nona roça do programa rural.

Não tem mais para onde correr, você não tomou nenhum voto até agora. Você não vai me matar? Não vai ficar chateado comigo?.

“Tudo bem (..) Bom que você me avisa que eu tenho tempo pra pensar (no que fazer)”, rebateu o youtuber.

A Fazenda 2020: Jojo Todynho diz que vai votar em Lucas Maciel Imagem: Reprodução/Playplus

Como assim, Jojo?

Em papo reservado com Lipe Ribeiro e Biel, Lucas Maciel se mostrou chateado com a mensagem de Jojo. Afinal, ele a considera uma amiga no confinamento e entendia que não precisava do recado diante de toda a casa.

Já conseguiu estragar a minha festa. Que desnecessário, né? Hoje? Po***, fala comigo na segunda, cara***”.

Biel na Bad

Fazendeiro da semana, Biel está abalado com a saída de Juliano Ceglia de “A Fazenda 12”. Tanto é que o cantor desabafou com Tays Reis sobre não entender o que levou o público a preferir Mateus Carrieri ao jornalista.

Mano, já parou para pensar que não saiu uma pessoa que eu queria que saísse. Só saíram pessoas que eu me dava bem. Você não pensa nisso também?”.

Se arrependimento matasse…

… MC Mirella provavelmente estaria morta. A funkeira desabafou com Stéfani Bays, na madrugada de hoje, sobre a preocupação com a sua imagem fora do reality show após ter feito aliança com Biel e Juliano há algumas semanas.

Pensa comigo. Eles tentaram me proteger e votaram em pessoas para me defender. Na minha cabeça, eu tava sendo protegida. Só depois eu fui ver que eu tava viajando nos meus pensamentos e indo contra tudo que tinha jogado. Depois, eu vi aquela parada (carro de som) que abriu os olhos, vocês conversaram comigo e entendi tudo”.

Foco no ovo dourado!

Lucas Maciel conversou com Lipe Ribeiro e Lidi Lisboa sobre os rumos da formação da nona roça. Então, o trio definiu que o objetivo é obter o lampião do poder para evitar os três irem para a berlinda.

Entre Stéfani e Raissa, acho que a Raissa tem mais chances de ganhar a prova. Se o Lipe já tiver, prefiro dar para a Raissa. Agora, se eu, você e o Lipe pegarem o ovo, damos para Stéfani, Raissa e Lipe. Você dá para a Stéfani?”

“A minha prioridade é o Lipe. Se você tiver pego e já ter dado pra ele, eu dou para a Stéfani”, finalizou Lidi.