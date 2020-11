Período de inscrição para vagas remanescentes 2020/2 da UnB inicia nesta segunda

A Universidade de Brasília (UnB), abriu o período de inscrição para as vagas remanescentes do 2º semestre de 2020 nesta segunda-feira (09). A seleção será via Enem, ou seja, utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2019.

O período de inscrição, que se iniciou hoje, será encerrado no dia 18 de novembro, às 18h, no horário de Brasília (DF). As inscrições devem ser feitas por meio do site da Cebraspe. Clique aqui para se inscrever.

Além disso, o valor da taxa de inscrição é de R$ 60. No entanto, para os candidatos de baixa renda, há a possibilidade de solicitar isenção. Nesse sentido, há duas categorias possíveis para pedir a isenção:

Candidatos inscritos no CadÚnico;

Estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou com bolsa integral em colégio particular, sendo a renda familiar de até um salário mínimo e meio per capta.

O resultado dos pedidos será divulgado de maneira individual no dia 14 de dezembro.

Vagas

A oferta da UnB é, ao todo, de 307 vagas remanescentes. Assim, as vagas são de dois grupos, Grupo I e Grupo II, que têm diferente atribuição de peso para as áreas do conhecimento. O peso é de acordo com a área na qual os cursos se inserem. Das 307 vagas há ainda um número reservado a seleção por contas que contemplará estudantes de escolas públicas e estudantes negros.

O resultado da primeira chamada da seleção deverá estar disponível no dia 12 de janeiro de 2021. No entanto, ainda não há data para a matrícula e para as demais convocações.

