Pesquisa aponta para reeleição de Vera Dantas em Igreja Nova

A prefeita Vera Dantas (MDB), está a poucos dias de se tornar a primeira prefeita reeleita da história política do município de Igreja Nova. O Ibrape divulgou, nesta sexta-feira (6), uma pesquisa com as intenções de votos dos eleitores para a Prefeitura de Igreja Nova, em Alagoas, nas Eleições 2020.

Dona Vera Dantas (MDB): 53%

Dr. Maurício (REPUBLICANOS): 29%

Valério Beltrão (PROS): 3%

Drª. Ernestina (REDE): 1%

Não sabe / indeciso: 11%

Branco / nulo: 3%

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os resultados foram:

Valério Beltrão (PROS): 23%

Dr. Maurício (REPUBLICANOS): 19%

Drª. Ernestina (REDE): 18%

Dona Vera Dantas (MDB): 17%

Não sabe / indeciso: 23%

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 3 de novembro e foram ouvidos 800 eleitores do município. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima é de 3,38 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o AL-01434/2020.