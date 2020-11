Pesquisa: maioria dos compradores do PS5 vão tirar folga no lançamento

Uma pesquisa pública compartilhada no Reddit apresentou dados interessantes sobre o lançamento do PS5, ao questionar sobre como serão os hábitos dos consumidores durante os primeiros dias da chegada do console, em 12 de novembro. Segundo os resultados, a maioria esmagadora dos jogadores pretende se dar uns dias de folga a fim de aproveitar as inúmeras novidades que estarão disponívels já no Day One.

De acordo com o grupo Executives, especialista em recrutamento digital, as estatísticas apontam que 66% dos fãs pretendem tirar dias de folga para jogar o PS5 em seu lançamento, enquanto 2% planejam entrar em contato com o RH de seus serviços e anunciar um afastamento temporário devido a uma suposta doença, unindo o trabalho home office com algumas horas de jogatina.

“O que é surpreendente é que 2% dos fãs do PlayStation planejam ligar para o trabalho dizendo que estão doentes para poder jogar o dia todo. É uma tática perigosa, pois ser pego ‘puxando o saco’ quase sempre resulta em ação disciplinar”, disse Mo Alexander, chefe de recrutamento do Executives. “O lançamento de um novo PlayStation acontece a cada sete anos ou mais, então posso entender por que os fãs estão animados, mas eu nunca recomendaria fingir uma doença por isso, ou qualquer outro motivo!”

A pesquisa, baseada nos comentários postados no Reddit, ainda aponta que aproximadamente 31% dos jogadores pretendem acessar o video game depois de seus expedientes, sem prejudicar a rotina de trabalho. Os dados utilizaram as respostas de 494 usuários.

