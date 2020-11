PicPay abre 96 novas vagas de EMPREGO no Brasil; veja os cargos

Oportunidade! A PicPay, fintech que tem como objetivo facilitar as formas de pagamento através do seu aplicativo celular, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego.

Os profissionais serão chamados em meio à pandemia do novo coronavírus. No total, são 96 vagas abertas para diversas áreas de atuação.

Com mais de 20 milhões de usuários, a empresa é a que possui o maior número em aplicativo de pagamentos no Brasil. Ainda, conta com mais de 1.400 colaboradores nas sedes de São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Cargos disponíveis

A PicPay oferece vagas de emprego nos seguintes cargos:

Agile Coach – Store

Analista de Cloud Security

Analista de CRM Sênior

Analista de Dados Pleno

Analista de Estratégia de Prevenção à Fraude

Analista de Negócio Pleno de Conciliação

Analista de Negócios

Analista de Segurança da Informação Pleno – SOC

Technical Writer – Pesquisa & Desenvolvimento

Tech Manager | Social

Tech Manager – Mobile Platform

Tech Manager – ITSM (Governança de TI)

Tech Manager | Feature Management

Tech Manager | Design System

Redator

Operation Manager

Gerente de Social; entre outros cargos.

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido. As vagas são para São Paulo (SP) e Vitória (ES) ou trabalho remoto.

Benefícios

Assistências médica (você e +1 dependente ficam por nossa conta!)

Assistência odontológica

Seguro de vida

Vale Transporte e/ou Auxílio combustível

Vale Refeição e/ou Vale Alimentação

Vale Cultura; PicPay Acolhe – Programa que cuida da gente e dos nossos familiares, oferecendo apoio jurídico, social, psicológico e financeiro

PPR – Participação nos Resultados do PicPay

Horário flexível e possibilidade de home office

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://picpay.gupy.io/