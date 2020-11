Pinterest – Saiba O Que é e Como Funciona

O Pinterest – Imagens compartilhadas de forma estratégica

O Pinterest é uma ferramenta visual, sendo mais do que apenas uma plataforma para imagens compartilhadas. No entanto, para que possa usar esse recurso como uma estratégia, é necessário conhecer o que o Pinterest oferece.

Um canal ficado na experiência do usuário, permitindo imagens em vários formatos, como infográficos, checklists, ilustrações e outros diferenciais.

Através de plugins da ferramenta é possível conectar o usuário com as redes sociais, ampliando o alcance das estratégias da empresa.

Aumento do engajamento e do compartilhamento de suas imagens

O engajamento fica maximizado pela interface intuitiva da plataforma, sendo que as funcionalidades são otimizadas tanto para a versão mobile, como para desktop. Assim sendo, os usuários compartilham seu conteúdo de forma orgânica.

Catálogo de ideias

A proposta do Pinterest para o usuário é que ele seja um catalogo online de ideiais, facilitando qualquer tipo de projeto. Por isso, o Pinterest é uma pasta compartilhável de ideias, ao passo que as pessoas classifiquem e salvem os conteúdos. Sendo esses conteúdos os mais diversos possíveis: Faca você mesmo, Receitas, Planejamentos, Tatuagens, é uma infinidade de assuntos.

Como o Pinterest Funciona?

Cada imagem dentro da pasta possui uma descrição e um link, sendo chamada de Pin. Os pins são acessíveis a qualquer usuário, e ainda podem ser salvos por esse usuário.

Os pins são conteúdos online que possuem imagem de referência, logo não se cria um conteúdo no Pinterest, apenas acrescenta.

Sua ideia enviada ao cliente em potencial

Portanto, agora fica mais claro entender o porquê é tão importante que faça uso do Pinterest com estratégia. Já que a sua imagem e valores estarão nos Pins. De modo que quem irá acessar já está interessado no assunto.

Sendo assim, o Pinterest é uma forma de demonstrar seu produto através de sugestões de ideias. Certamente é uma maneira de atrair visitantes a aumentar suas vendas.