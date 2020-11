Pirlo elogia Ferencváros, mas cita necessidade de vitória: ‘Estamos aqui para vencer’

Na véspera do duelo contra o Ferencváros, da Hungria, pela Liga dos Campeões, fora de casa, o técnico Andrea Pirlo, da Juventus, citou a necessidade de vencer a partida. A Velha Senhora vem de derrota para o Barcelona, que lidera o grupo.

– Estamos aqui para vencer. Temos visto e estudado o Ferencváros, é uma equipe que joga com personalidade e com boas tramas de jogo. Não merecia perder assim para o Barcelona (5 a 1 para os blaugranas na estreia). Tem jogadores rápidos e agressivos – disse Pirlo.

O treinador italiano também falou sobre a presença de público nos estádios. Nesta quarta-feira, na Puskás Arena, 30% da capacidade do estádio estará liberada para os torcedores.

– Entrar em campo com as pessoas nas arquibancadas nos condiciona a melhorar. O público permite sentir mais as sensações do jogo, como as dificuldades ou os riscos na fase defensiva.