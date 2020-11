PIS-Pasep 2020-2021: Abono salarial começa a ser pago para novo grupo hoje

Nesta terça-feira (17), o abono salarial PIS-Pasep 2020-2021 começa a ser pago para trabalhadores que nasceram em novembro, no caso do PIS, e que tem benefício final 4, no caso do Pasep. As datas são válidas para quem não tem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. No caso dos últimos, o dinheiro é creditado diretamente na conta.

O PIS é pago aos trabalhadores do setor privado pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep é pago aos servidores públicos pelo Banco do Brasil. Do PIS, será pago R$ 530 milhões em recursos para mais de 686 mil trabalhadores que nasceram em novembro. O dinheiro pode ser sacado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui, agências da Caixa e casas lotéricas.

O calendário de saques continua até dia 30 de junho de 2021. O calendário do PIS é feito de acordo com o mês que o trabalhador nasceu. Já o Pasep tem calendário que vai de acordo com o número final do benefício.

Há ainda o pagamento a partir de 15 de dezembro para os nascidos em dezembro e pagamento dia 19 de janeiro de 2021 para os nascidos em janeiro e fevereiro. Dia 11 de fevereiro o pagamento começa a ser feito aos nascidos em março e abril e no dia 17 de março, aos nascidos em maio e junho, finalizando o cronograma do PIS.

Já o Pasep fará pagamento para quem tem benefício terminado em 5 no dia 19 de janeiro de 2021; para quem tem o final da inscrição em 6 e 7, no dia 11 de fevereiro; e quem tem o final 8 e 9, no dia 17 de março.