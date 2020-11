Pittsburgh Steelers coloca invencibilidade em jogo contra o Cincinnati Bengals; onde ver e aposta

O Pittsburgh Steelers coloca sua invencibilidade à prova diante de um descansado e empolgado Cincinnati Bengals, neste domingo (15), às 18h25, pela semana 10 da NFL. Os rivais de divisão se encaram pela primeira vez na temporada 2020, proporcionando um interessante duelo entre a poderosa defesa de Pittsburgh contra o novato sensação Joe Burrow, escolha número 1 do último Draft.

Invictos em 2020, os Steelers levantaram dúvidas na partida contra o Dallas Cowboys. Um sofrimento para vencer além da conta contra um rival dizimado pelas lesões e atuando com o quarterback número 4 como titular. Mas o que importa no final das contas é a vitória no recorde e o 100% de aproveitamento. Para o jogo contra os Bengals, o coronavírus incomodou o Pittsburgh Steelers na semana. Seis atletas entraram na lista de inativos por Covid-19, com o quarterback Ben Roethlisberger sendo o de maior impacto. O camisa 7 não teve a doença, mas teve contato próximo com alguém com resultado positivo para coronavírus. Apesar disso, a franquia da Pensilvânia segue confiante em contar com o QB neste domingo. Outra questão relativa ao jogador é um problema nos dois joelhos, após pancada na partida contra os Cowboys.

Pelo lado dos Bengals, o clima é de empolgação. A franquia vem de duas exibições positivas, contra Cleveland Browns – este uma derrota – e Tennessee Titans – uma surpreendente vitória. A linha ofensiva, calcanhar de Aquiles na primeira metada da temporada, parece ter evoluído e Joe Burrow tem tido mais tempo para decifrar as defesas adversárias e distribuir a bola para seus recebedores. Cincinnati folgou na última semana, podendo recuperar fisicamente seus principais jogadores. A expectativa, inclusive, é do retorno do running back Joe Mixon, que ficou ausente dos últimos dois confrontos.

Aposta

De acordo com o Football Power Index, o Pittsburgh Steelers é favorito no confronto, com 71,8% de chances de vencer a partida. Os Bengals têm apenas 28%. O empate abocanha módicos 0,2%

Ficha do jogo

Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals

Semana 10 da NFL

Data: Domingo (15), 18h25

Local: Heinz Field, Pittsburgh

Onde ver: ESPN, ESPN Play e Game Pass da NFL