Pittsburgh Steelers não encontra dificuldade para amassar o Cincinnati Bengals

O Pittsburgh Steelers mostrou neste domingo (15) porque é a melhor equipe da AFC e não dificuldades para derrotar o Cincinnati Bengals, por 36 a 10, em casa, valendo pela semana 10 da NFL. Com a vitória, o time do técnico Mike Tomlin disparou na liderança da AFC North, com nove triunfos consecutivos, marcando o melhor início da história da franquia na NFL. Já os Bengals ocupam a lanterna na mesma divisão com apenas duas vitórias, seis derrotas e um empate.

O grande destaque dos Steelers foi o veterano quarterback Ben Roethlisberger, responsável por passar quatro touchdowns no confronto, utilizando três recebedores diferentes – Diontae Johnson, Juju Schimidt-Schuster e Chase Claypool, autor de dois TD’s, sendo o primeiro de extrema dificuldade ao completar o passe de Big Ben na endzone marcado por dois adversários.

Na única campanha que resultou em touchdown dos Bengals, Joe Burrow buscou o recebedor Tee Higgins, na endzone. O quarterback dos Bengals esteve em uma jornada não tão efetiva, completando pouco mais de 50% de seus passes, 21 em 40, conectando apenas o TD de Higgins.

Recordista

Além da liderança da AFC North, o técnico Mike Tomlin possui mais um motivo para celebrar seu vitorioso período no comando do Pittsburgh Steelers. Desde 2007, o técnico conseguiu seu triunfo de número 142 na NFL, maior total de vitórias alcançado por um head coach negro na liga.