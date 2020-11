Pix: Banco Central dá 6 meses para que instituições façam ‘ajustes pontuais’

Na última semana, o Banco Central (BC) divulgou que as instituições que estão oferecendo o Pix terão até o dia 15 de maio para “fazer ajustes pontuais em suas respectivas plataformas”. O Pix é o novo sistema de pagamento e de transferência criado pelo Banco Central.

“Embora o PIX esteja funcionando plenamente, alguns acertos pontuais podem ser necessários a fim de melhorar a experiência do usuário. Como esses ajustes são normais para um sistema da complexidade e magnitude do PIX, determinados apontamentos podem não ser configurados como infrações”, disse o Banco Central em comunicado.

O objetivo do Banco Central é de que as instituições que receberem reclamações ou avisos adequem “tempestivamente sua atuação” e tomem as medidas que forem necessárias para “evitar reincidência” no que foi reclamado. “O cometimento reiterado de condutas passíveis de penalidade será punido normalmente, na forma do regulamento do PIX e do manual de penalidades”, disse o banco em nota.

O Banco Central também afirmou que os clientes também podem pagar jogos lotéricos pelo Pix e que “a novidade atende à demanda do mercado que solicitava integração das lotéricas ao Pix, na qualidade de permissionárias da Caixa Econômica Federal”. No primeiro semestre de 2021, o novo sistema deve começar a oferecer parcelamentos e saques, além de cashback.