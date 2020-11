PIX: Black Friday pode ser ‘prova de fogo’, mas adesão é baixa

Conforme uma previsão que havíamos feito aqui no TecMundo em setembro, o PIX, plataforma brasileira de pagamentos instantâneos, chega ao seu 11º dia de funcionamento exatamente na Black Friday, mas não há grande expectativa entre os especialistas sobre a performance do novo sistema de pagamentos na principal data comercial do ano.

Em uma declaração ao site Olhar Digital na quarta-feira (25), a especialista em Banking e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Thaís Cíntia Cárnio, afirmou que pode acontecer exatamente o contrário, ou seja, a Black Friday é que poderá se tornar importante para o Pix, por funcionar como uma espécie de “prova de fogo” para o sistema.

A revista Exame informou ontem (26) que, apesar das vantagens logísticas que o sistema de pagamentos pode oferecer às empresas e consumidores, as maiores redes de varejo do Brasil, como Magazine Luiza, MercadoLivre, B2W (Americanas, Submarino e Shoptime) e Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio) não irão oferecer o PIX como opção de pagamento.

PIX só no futuro

Segundo a professora Thaís, pessoas que ainda não se cadastraram no PIX, podem ter a curiosidade despertada hoje e, se o consumidor “tiver uma boa experiência no dia, certamente vai abraçar a plataforma”.

Em resposta ao questionamento da revista Exame, o Mercado Livre afirmou que o uso do PIX “está previsto para o ano que vem”. Também a assessoria de comunicação do Magazine Luiza afirma que a empresa não irá usar a tecnologia nesta Black Friday, e que “os projetos com a tecnologia serão divulgados futuramente”.

O Banco Central garantiu que o PIX está preparado para lidar com um volume mais elevado de transações, podendo ser uma alternativa aos boletos, através dos QR Codes Dinâmicos que, por não necessitarem da intermediação de uma instituição financeira, teriam compensação instantânea do pagamento, o que agilizaria o envio da mercadoria.