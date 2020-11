Pix terá pagamentos programados e cashback, afirma presidente do BC

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), afirmou que o Pix, novo sistema de pagamento e transferência, terá mais funcionalidades no futuro. O sistema entrou em funcionamento pleno nesta segunda-feira (16), após duas semanas em fase de testes para clientes selecionados.

O presidente do BC afirmou que o Pix terá funcionalidades adicionais, como cashback para usuários e pagamentos programados. Entretanto, não foram dados detalhes sobre quando essas funcionalidades ficarão disponíveis aos clientes.

“O Pix trará inclusão financeira, competição no sistema financeiro, eficiência e segurança. Transferir dinheiro e fazer o pagamento tem que ser tão fácil quanto fazer uma ligação ou mandar uma mensagem. Teremos no futuro próximo pagamentos programados e cashback”, completou o presidente do BC.

Até ontem (15), último dia da fase de testes, o Pix possuía mais de 71 milhões de chaves cadastradas e havia feito mais de 1,9 milhão de transações entre diferentes instituições, totalizando mais de R$ 780 milhões. Apenas até as 18h de seu primeiro dia de funcionamento pleno, nesta segunda-feira (16), foram registradas mais de 1 milhão de operações pelo Pix.

O Banco Central informou ainda que 734 instituições fizeram cadastro para oferecer o Pix para seus clientes. Outras 19 empresas, de participação facultativa, não realizaram todos os testes durante o período em que a operação ocorria de forma limitada e retornaram à etapa de homologação.