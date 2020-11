Pix: Veja como cadastrar o mesmo e-mail em contas diferentes

Para cadastrar as chaves Pix, é necessário não repeti-las em mais de uma conta. Entretanto, o jornal Extra divulgou forma de registrar o mesmo e-mail em contas diferentes. O Banco Central não verificou risco na operação para a segurança. A tática também circula em sites especializados e utiliza funcionalidade do e-mail.

É possível adicionar palavra no e-mail sem que o recebimento de mensagens seja afetado e permitindo o cadastro dele em mais de uma instituição que utiliza o Pix. Ao adicionar um sinal de ação após o endereço, os e-mails continuam sendo enviados para o original e o cadastro da chave Pix fica diferente.

Ou seja, o email “[email protected]” pode ser adicionado como chave Pix como “[email protected]” sem que o direcionamento seja afetado. E isso pode ser feito mais de uma vez. Ou seja, é possível criar uma chave também com “[email protected]”.

De acordo com o jornal Extra, o método foi testado com o Gmail e com o Outlook e não houve problemas com a execução. De acordo com o Banco Central, a prática é válida e foi mapeada há alguns meses. A equipe responsável pelo novo sistema não vê problema neste tipo de cadastramento de chave.

O Pix começou a funcionar segunda-feira passada e dois dias depois já tinha 78,2 milhões de chaves cadastradas. Destas, 74,8 milhões eram de pessoas físicas e 3,4 milhões eram de pessoas jurídicas.