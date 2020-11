Pix: Veja os horários que o sistema irá funcionar na fase de testes

A fase de testes do Pix, novo sistema de pagamentos criado pelo Banco Central, começa a valer nesta terça-feira (03). Apenas alguns clientes selecionados pelos bancos terão acesso às funcionalidades durante a fase de testes. Mesmo assim, essas funcionalidades ficarão disponíveis em horários pré-estabelecidos até o dia 15 de novembro, quando essa fase chega ao fim.

A partir do dia 16 de novembro, todos os clientes cadastrados terão acesso ao Pix, dessa vez todos os dias da semana, 24 horas por dia. Apenas os clientes selecionados para a fase de testes poderão fazer pagamentos, mas qualquer cliente cadastrado poderá receber a transferência.

Durante a fase de testes, o Pix ficará disponível nos horários definidos abaixo:

Das 9h às 22h nos dias 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 de novembro;

Das 9h às 24h nos dias 5 e 12 de novembro;

Das 0h às 22h nos dias 6 e 13 de novembro.

No dia 16 de novembro, quando todos os cadastrados poderão utilizar o Pix, o sistema começará a funcionar às 9h da manhã. A partir deste horário, o Pix irá operar de forma ininterrupta, todos os dias do ano, 24 horas por dia.

O Pix foi criado pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras entre bancos. Sem necessidade de baixar um aplicativo ou criar uma nova conta, o Pix funciona com as contas que o cidadão já possui em uma instituição financeira, sendo necessário apenas registrar a chave, que pode ser o e-mail ou telefone, por exemplo.

A expectativa do mercado é que esse novo sistema substitua o DOC e o TED, já que será gratuito e funcionará ininterruptamente, além de transferir a quantia em poucos segundos.