Plano de Definição da Persona

Planejamento para a base da definição da persona

A definição da persona é fundamental para segmentar as ações de Marketing Digital, sendo uma necessidade das empresas. Certamente a análise da persona demanda que sejam pesquisadas muitas informações.

No entanto, essas pesquisas precisam de um planejamento para que possa ser feita essa definição. Sendo assim, trouxemos sugestões para que possa planejar a definição da persona.

Elaboração de perfil

Primeiramente, elabore um perfil sobre quem compra seu produto, criando a persona. Esse perfil deve conter dados pessoais, como:

Nome;

Idade;

Escolaridade;

Gênero;

Ocupação;

Dentre outros aspectos pessoais.

Logo abaixo, insira dados sobre o comportamento dessa persona.

Dados complementares sobre a persona

Comportamento de rotina, hábitos, hobbys, etc. Sendo assim, nesse parte do seu planejamento é muito importante inserir os meios de comunicação da persona. Por exemplo: email, redes sociais, anúncios tradicionais, etc.

Muito importante, inserir abaixo os objetivos da persona. Sendo esses dados fundamentais para que tenha o perfil da sua persona integral, uma vez que a sua empresa será a solução. Por isso, é necessário que responda questionamentos como:

Objetivo da persona e a sua solução

Qual é o objetivo da persona e o que impede esta pessoa de atingir o objetivo? Assim sendo, ainda é importante inserir informações sobre como a sua empresa pode solucionar os desafios da persona.

Ainda pode inserir mais informações, uma vez que a análise da persona precisa de muitos detalhes. Tais como qual é a expectativa da persona quanto ao seu produto, quais são as possíveis objeções e o que a persona valoriza dentro da solução.

Contudo, essa é somente uma sugestão, haja vista que a análise da persona deve ser feita de acordo com o seu segmento, porte da empresa e outras particularidades.

Informações complementares e plano elaborado

Conforme obtiver as respostas pode completar a sua análise, como a informação de que o que persona busca é ter uma vida saudável e a sua empresa vende planos de instrução de academia, por exemplo. Ou ainda, que a sua persona valoriza muito a reputação da empresa. Essas informações são fundamentais para segmentar as ações.

Assim poderá elaborar e clarificar essa análise em uma planilha e repassar os dados para um software, ou compartilhar a planilha com os envolvidos nas ações de marketing digital.