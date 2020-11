Plano de Gestão – Veja Como Elaborar

Como elaborar um plano de gestão empresarial?

Um planejamento bem feito é fundamental para acompanhar os objetivos de uma empresa. Por isso, deve sempre fazer um plano para cada área do seu negócio.

Para elaborar devidamente o plano de ação é importante que siga alguns passos. Por isso, elaboramos algumas dicas para que possa fazer um plano de negócios.

Ação

Definir a ação é principal dentro de um plano empresarial. Sendo assim, defina o que precisa ser feito. Essa ação poderá ser variada, ao passo que pode ser cabível em qualquer área da empresa. Podendo ser: contratar funcionários, comprar maquinários, etc.

Objetivo deve estar no plano

A definição do objetivo é fundamental, e embora pareça a mesma coisa, é diferente da definição da ação. Sendo assim deverá definir a ação para um objetivo. Por exemplo: Contratar funcionários para diminuir o tempo de espera do cliente por atendimento.

Quantidade de recursos

Defina quantos recursos você precisa atingir a esse objetivo. No caso do nosso exemplo, poderá calcular o custo dessas contratações, tornando quantitativa essa necessidade.

O que deve ser feito precisa estar claro no seu plano de gestão

Nesse momento defina qual é a parte prática dessa ação. Sendo assim, para que possa contratar funcionários, dentro do nosso exemplo, deve identificar as ações. Anunciar as vagas ou contratar uma consultoria de RH são exemplos práticos de ações que podem ser tomadas para atingir os objetivos da empresa.

Prazo

Estabeleça prazo para cada ação. Sendo assim, dentro da situação exemplificada, por exemplo, pode anunciar as vagas em 5 dias e agendar as entrevistas em 15 dias. Ao passo que cada objetivo precisa de prazo e ajustes, caso haja imprevistos.

Acompanhamento da gestão

Há várias ferramentas de gestão que são viáveis nesses planejamentos, como Trello, por exemplo.

Por isso é fundamental elaborar um plano de ação para cada objetivo, em cada área. Certamente é uma forma de organizar a gestão e acompanhar os resultados.