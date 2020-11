Plataforma de Automatização do Marketing Digital – Gerenciamento e vendas

Plataformas estão atualizando a forma de realizar o Marketing Digital das empresas, integrando os sistemas através da automatização do setor.

As empresas conseguem atuar melhor na estratégia Smarketing, dentre outras objetividades do marketing digital.

Várias funcionalidades e aumento de conversão

As plataformas que automatizam o Marketing Digital possuem várias funcionalidades. Dentre elas o aumento da conversão e otimização na captura dos Leads.

Uma plataforma como a RD Station Marketing, por exemplo, oferece melhorias para o Marketing Digital e aumenta as vendas da empresa.

Através desse tipo de automatização a empresa alcança objetivos de forma mais rápida e otimizada.

Nutrição de Leads configurada estrategicamente

A conversão aumenta através da forma de nutrição dos Leads, uma vez que a plataforma envia emails estratégicos dentro do Marketing Digital.

Assim sendo, a empresa recupera clientes que não estavam prontos para a compra, uma vez que a automação de emails desperta esse interesse.

A automatização do Marketing Digital realiza distribuição dos Leads diretamente para a equipe de vendas, de modo sistemático, ou seja, o cliente não ficará sem atendimento.

Assim sendo, essa ferramenta gera mais tráfego para o site, aumenta o volume de Leads e melhora o relacionamento com o cliente.

WhatsApp direto no Site

Dentro da possibilidade do RD Station Marketing a empresa pode integrar WhatsApp com o site. Assim sendo, o cliente pode entrar em contato com a empresa diretamente pelo site, ao passo que a plataforma captura as informações do contato, otimizando as futuras ações para os Leads.

A plataforma permite que a empresa acompanhe a jornada interna, listando tarefas e definindo prazos de todas as ações de Marketing.

Gerenciamento das publicações de Marketing Digital

É possível atrair clientes qualificados através das ferramentas de busca e gerenciamento das publicações que a automatização do Marketing Digital traz para a empresa.

A plataforma cria uma base de dados para a empresa, bem como o histórico das ações.

Por isso, automatizar o seu Marketing Digital é um dos caminhos para o sucesso do seu Marketing Digital.