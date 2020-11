Plataforma disponibiliza 160 vagas de TI com salários de até R$ 12 mil

Nos próximos cinco anos, as profissões envolvendo a área da Tecnologia da Informação (TI) estarão entre as 15 mais demandadas pelo mercado de trabalho. O cenário divulgado recentemente pela consultoria Guia de Carreira é um termômetro que demonstra o crescimento contínuo do setor. Na trampos.co – plataforma que conecta talentos de comunicação e tecnologia à empresas de todo o Brasil – por exemplo, hoje há mais de 160 oportunidades de emprego disponíveis com salários até R$ 12 mil. As vagas abertas são voltadas para profissionais de todo o País, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Existem também ocupações para trabalho remoto (home office).

Para os adeptos ao formato de prestação de serviço (PJ), atualmente estão disponíveis três oportunidades para Arquiteto(a) da Informação, em São Paulo (SP), com remuneração entre R$ 11 mil e R$ 12 mil. Para se candidatar, é necessário ter profundo conhecimento e experiência prática com arquitetura de informação e usabilidade, além de conhecimento em Sketch, Adobe XD, Axure, Miro, Photoshop e pacote Office.

Também há uma vaga aberta para Líder Técnico(a) em Desenvolvimento WordPress. Nesse caso, é preciso ser especialista em PHP e WordPress, e ter experiência em HTML, Bootstrap e SASS, para liderar o time de desenvolvimento. O profissional terá a função de ajudar a definir a melhor solução técnica e manter a comunicação com alguns clientes. O salário pode chegar até R$ 10 mil.

Já no regime CLT, destacam-se as oportunidades para Desenvolvedor(a) Full Stack. Algumas empresas oferecem salários de até R$ 10,5 mil e buscam por profissionais para desenvolver e implantar sistemas complexos, dimensionando requisitos e funcionalidades. Também é fundamental criar e manter testes unitários no código desenvolvidos, realizar manutenção do software, além de possuir conhecimento em Java 7 e 8, Hibernate, Webservices REST e SOAP.

A profissão de Cientista de Dados é outra que conta com uma forte demanda na plataforma. Em geral, as vagas pagam até R$ 11 mil e necessitam de conhecimento das linguagens de programação de análise de dados (R, Python e SQL) e experiência com visualização de Dados (Spotfire ou PowerBI ou Cognos), data Mining (Análise exploratória de dados e textos) em infraestrutura de Big Data (Hadoop, MapReduce e Spark).

“Hoje os profissionais de TI são de forma disparada os mais buscados pelas empresas brasileiras. Todos os dias são abertas novas oportunidades para os mais diversos cargos, preferências, experiências e salários”, explica Tiago Yonamine, CEO do trampos.co. Para auxiliar as companhias a contratarem de maneira correta, o especialista em recrutamento afirma ainda que é preciso ficar atento ao andamento do processo seletivo. “Atualmente, para atrair e recrutar o candidato ideal, é importante investir na qualidade do processo. É necessário ter atenção em todas as etapas, desde o anúncio da vaga até o momento da contratação. Qualquer deslize pode ser fatal na atração ao talento mais adequado à vaga”, conclui.