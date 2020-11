PM prende homem por tentativa de homicídio em Neópolis

Policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prenderam nessa sexta-feira, 13, um homem por tentativa de homicídio, no município de Neópolis, localizado no Baixo São Francisco.

Por volta das 21h, no Povoado Saúde, após uma discussão com a mãe da vítima, o suspeito do homicídio foi empurrado, ficou desacordado e foi socorrido ao hospital. Após recuperar a consciência, o suspeito fugiu e disparou contra a vítima, acertando as costas.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fone: PM/SE